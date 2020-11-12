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英国政府“押注”新冠大规模检测

2020年11月12日08:18  来源：新华网
 

　　英国政府打算公开招标总额429.12亿英镑（约合3758.7亿元人民币）的三份采购合同，以推进获称“登月行动”的大规模新冠病毒检测计划。

　　《金融时报》10日报道，公共和私营组织均可参与竞标，政府预期将有数百家企业申请提供相关产品和服务。其中，第一份合同总额220亿英镑（1927亿元人民币），上周由英格兰公共卫生局公布，为期两年，可续期两次，面向生产医学检测设备和提供“多种临床试验诊断检测服务”的企业。

　　第二份合同由主管保健产品采购、交付和供应的“国民保健制度供应链”公布，总额从50亿英镑（近438亿元人民币）提高至200亿英镑（1751.8亿元人民币），旨在提供现场检测和诊疗设备，合同预期持续多年。

　　第三份招标合同总额9.12亿英镑（79.9亿元人民币），于9日公布，为期三个半月，希望购买能在10至30分钟内给出检测结果的设备。

　　尽管招标通知没有提及疫情，生产和供应新冠病毒检测设备的企业高管人员披露，他们全部获邀竞标，“支持英国检测策略的五大领域”。企业各有一个月时间回应是否参与前两份合同竞标，第三份合同限时4天回应。

　　英国卫生与社会保健部说，合同总额均为最高限额，不是最终采购价。

　　作为“登月行动”项目实施的一部分，英国政府6日在利物浦启动全城检测。卫生大臣马修·汉考克宣布，类似大规模检测本周将在英格兰67个地区启动。

　　《金融时报》报道，现场检测被视作英政府加大新冠检测力度的最有力抓手。一些现场检测设备采用侧向层析法，可类似验孕试纸给出阳性或阴性结果。有专家认为，推广全民重复检测是今后数月内增加英国社会活动的唯一可行路径。

　　另据《泰晤士报》报道，欧洲多国正积极推进新冠检测。截至10月最后一周，德国累计完成2324万次检测，至少投入约15亿欧元（117亿元人民币）。意大利迄今完成1770万次检测，投入约6.2亿欧元（48.4亿元人民币）。法国政府每周提供200万次检测，需花费1.472亿欧元（11.5亿元人民币）。（海洋）（新华社专特稿）

(责编：苏缨翔、燕勐)
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