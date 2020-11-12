欧盟指控亚马逊滥用“大数据”

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欧洲联盟10日宣布，经调查初步认定，美国互联网巨头亚马逊破坏欧洲主要市场的零售业公平竞争，涉嫌利用其规模、权力和“大数据”牟取对其平台第三方卖家的不正当竞争优势。

欧盟当天启动第二项调查，以判定亚马逊是否对自营产品和使用其物流配送服务的卖家给予特殊待遇。

【不当用数据】

欧盟委员会执行副主席玛格丽特·韦斯塔格当天在新闻发布会上介绍，欧盟委员会去年7月起着手调查亚马逊如何利用在其平台上售货的卖家数据。

韦斯塔格说，调查人员对亚马逊在欧洲市场的8000万笔交易和1亿件商品作采样分析后发现，第三方卖家的实时交易数据会被反馈到亚马逊零售业务算法中。

“基于这些算法，亚马逊会决策推出何种新产品、如何定价，以及如何管理存货、选定最优供货商，”韦斯塔格说，“我们因而初步认定，亚马逊正是利用这些数据得以专注于销售最畅销产品，使第三方卖家边缘化并限制其发展能力。”

韦斯塔格说，欧盟委员会所提指控关联亚马逊在法国和德国的活动。法、德是亚马逊在欧洲的两个最大市场。

路透社报道，亚马逊10日发表声明反对欧盟指控，自称“占全球零售市场份额不足1%，在其开展业务的所有国家中都有规模更大的零售商”。

【照顾“自家人”？】

欧盟委员会10日启动针对亚马逊的第二项调查，以判定该公司是否优待自营产品以及那些使用亚马逊自营物流和快递配送服务的第三方卖家。

英国《卫报》报道，一些人担忧，亚马逊制定的平台销售规则偏向自身产品和服务。欧盟将审查“黄金购物车”和“Prime”会员标签及其与亚马逊物流和配送服务的关系。

调查人员将关注平台以何种标准选择可以加入“黄金购物车”的产品。“黄金购物车”通常位于消费者所能看到的最方便购买位置。只要消费者点击，页面会自动跳转到拥有这一“黄金购物车”的零售店铺。亚马逊超过80%的交易经由“黄金购物车”完成，“黄金购物车”待遇对卖家而言至关重要。

路透社报道，新冠疫情肆虐致实施“封城”地区在线销售激增，放大了亚马逊在全球经济中的作用。韦斯塔格指出，欧洲在线销售额过往5年几乎翻番，今年接近7200亿欧元。她认为，鉴于电子商务的重要性，亚马逊制定的规则“不应人为偏袒自家零售产品或使用其物流配送服务的零售商产品”。

【一身兼双职】

路透社报道，欧盟委员会一直在调查亚马逊既当平台又当卖家的双重角色是否妨碍竞争。亚马逊在美国也面临类似审查。

美国国会今年早些时候公布一份反垄断调查报告，内容有关亚马逊涉嫌滥用市场权力，可能成为美国监管机构日后起诉亚马逊的依据。国会民主党籍众议员戴维·西西兰已呼吁联邦贸易委员会采取类似欧盟的行动。

欧盟可能明年作出最终裁决。如果认定亚马逊存在垄断行为，欧盟可能处以占其全球营业额10%的罚金。但亚马逊可事先寻求和解，避免被判违规和高额罚金。

路透社报道，全球监管部门近年来持续尝试为互联网巨头“立规矩”，这些大型企业在各自领域占支配地位，并掌握大量用户数据。欧盟先前已对谷歌母公司字母表等企业开出高额罚单。（海洋）（新华社专特稿）

(责编：苏缨翔、燕勐)