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海外声音

2020年11月12日07:50  来源：人民网－人民日报海外版
 

外国主播走向直播带货台前

深夜，拉罗·洛佩兹前往上海某小型工作室进行直播，向全球说西班牙语者售卖骑行短裤、吸尘器等中国产品。如今，越来越多外国人受聘于中国的中介机构和企业，把中国的直播销售热潮拓展到境外。这名33岁的西班牙人即是其中之一。

在国内直播成功的鼓舞下，中国企业渴望走向海外舞台。这种背景下，洛佩兹这样的外国主播走到台前。从服装、家电到各种小器具，他实时回答观众提问，并通过详细信息和推销行话吸引潜在购买者。

此类网络主播是个多样化群体，其中既有用波兰语销售眼部按摩仪的，也有用意大利语叫卖自拍照明器具的。中国的中介机构正培训更多外国主播并招聘国外网红，以期追随一种已在本土成功的模式。上述北京营销企业的负责人表示，随着中国本土品牌寻求向外扩张，他的公司已培训非中国网络主播近两年。目前该公司有50名外国主播，以美、法、西班牙等国为目标市场。中国的直播购物方式有望改变全球消费者的习惯。

——据法新社报道

海南致力打造金融和购物天堂

低税收、免税购物、沙滩，甚至游艇产业。中国希望把海南变成一个自由贸易口岸和国际商业中心。海南正在提供新的激励措施，将这个“候鸟栖息地”变成全球企业、阔绰的金融家和老练的购物者的目的地。

在购物或吸引企业等领域，海南正在开始参与竞争。购物是一个很大的组成部分。新规定允许每年每人在海南购买价值约1.5万美元（10万元人民币）的商品，无须支付中国通常的进口、销售和奢侈品税。此前的限额仅为约5000美元（3万元人民币）。

7月1日新政策实施后，游客人数猛增。最近几周，蒂芙尼和普拉达等品牌在海口开设了专卖店以方便中国买家。由于新冠肺炎疫情，中国购物者不再前往海外。

——据美国《纽约时报》网站报道

“双11”释放强劲消费潜力

随着“报复性支出”成为今年最大趋势之一，被新冠肺炎疫情压抑的需求有望让今年“双11”购物节创下新纪录——将有35万多个中国本土和国际品牌参与“双11”，包括汽车和地产公司。鉴于受到疫情影响，维生素、空气净化器等健康产品有望跻身最畅销行列。美容产品、运动服装会继续畅销。因旅行限制受损的全球奢侈品牌也希望借此提升销量。

物流企业菜鸟表示，将安排逾3000架次包机和货船处理海外包裹送往中国，并动用逾700架次包机协助包裹出口。来自菜鸟及其合作伙伴的300万物流人员将参与全球仓库和港口的有关物流活动。该公司还将启用一万多辆智能“无人车”进行配送。

——据英国广播公司报道

(责编：艾雯、燕勐)
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