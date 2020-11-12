构建人类卫生健康共同体展现中国担当（专家解读）

10月15日，非洲国家和机构的驻华外交使节参观中国生物博物馆。

新华社记者 张玉薇摄

美国《外交》杂志刊文称，2013年以来，中国通过“一带一路”倡议把优惠融资用于大型基础设施项目，扩大了朋友圈。通过将世界的注意力重新聚焦“健康丝绸之路”，中国寻求塑造自己作为全球公共卫生支持者的形象。未来，不仅多国政府会拥抱中国对全球公共卫生的新承诺，国际组织也会不断赞扬中国做出的大贡献。

美国《福布斯》双周刊网站刊文称，在新冠肺炎疫情在“一带一路”沿线国家不断扩散之际，这些国家的运输走廊、港口和物流枢纽眼下正被用于向需要帮助的伙伴国提供医疗支持——中国领导人称之为“健康丝绸之路”。

“健康丝绸之路”是中国为深化全球卫生合作提供的重要公共产品。自2016年6月正式提出打造“健康丝绸之路”的主张以来，中国与共建“一带一路”国家和有关国际组织一道，深化卫生政策协调，发展“一带一路”医院联盟，建设中医药海外中心，实施中国－东盟公共卫生人才培养计划、中非公共卫生合作计划等项目，为促进民心相通、增进各国民众健康福祉作出突出贡献。

今年，新冠肺炎疫情更加凸显“健康丝绸之路”的重要性。疫情在全球蔓延时，中国援助了150多个国家和7个国际组织大量抗疫物资，积极分享抗疫经验，展现出负责任的大国担当。作为全球供应链的重要一环，中国在确保抗疫物资物流畅通上发挥了重要作用。中欧班列班次在疫情中逆势增长就是最好的例证。此外，今年4月，联合国世界粮食计划署在中国设立了联合国全球人道主义应急枢纽，为包括联合国系统、各国政府及其他人道主义合作伙伴在内的国际社会提供全球抗疫应急响应。得益于“一带一路”建设强大的快速通关能力，一批批抗疫物资被及时运往疫情严重且急需抗疫援助的国家和地区。

面对疫情，“数字丝绸之路”也为“健康丝绸之路”建设提供了重要支撑。近年来，中国在大数据、数字经济等领域发展迅速，对在线医疗的投资力度很大。数字技术在今年防疫抗疫、复工复产及保障人民生活方面发挥了不可替代的作用。而一些发展中国家因为网络等公共基础设施比较落后，还存在巨大的数字鸿沟和信息壁垒。依托“数字丝绸之路”建设，中国正携手相关国家打造智慧医疗体系。

数字化、智能化、网络化要更多地关注人的生命和健康，是这次疫情带给人类的重要启发。“数字丝绸之路”也强调弯道超车，要让广大发展中国家、“一带一路”相关国家能够享受数字化带来的红利，缩短发展中国家赶超发达国家的时间。这是实现联合国2030年可持续发展议程的重要途径，是数字化和“健康丝绸之路”结合共振的结果。

疫情发生以来，中国发出构建人类卫生健康共同体倡议，得到国际社会的积极响应。这折射出中国政府提出的“以人民为中心”的执政理念和“构建人类命运共同体”全球治理理念深入人心。

从打造“健康丝绸之路”到构建人类卫生健康共同体，层次上有三大飞跃：从覆盖对象来看，“健康丝绸之路”主要是针对“一带一路”相关国家的合作，以发展中国家为主，发展层次参差不齐，而人类卫生健康共同体覆盖全球和全人类，范围更广泛，强调机制化建设和全球公共卫生治理；从内涵来看，人类卫生健康共同体内涵更加丰富，是落实构建人类命运共同体理念的全球卫生合作具体实践，而“一带一路”建设是构建人类命运共同体的合作平台，“健康丝绸之路”是“一带一路”建设的重要组成部分，对应的就是人类卫生健康命运共同体；从长远发展来看，人类卫生健康共同体不是应急式的公共卫生措施，而是常态化的公共卫生措施；不是被动的防疫合作，而是主动的人类卫生健康的整体谋划，是落实人类2030年可持续发展议程的主动担当。

参与全球抗疫合作，人们不仅充分认识到打造人类卫生健康共同体的价值，也对经济全球化有了新的认识。经济全球化不仅要以资本为导向，更要强调安全和健康；不仅要强调“时间就是金钱，效率就是生命”观念，更要通过实际行动打造人类卫生健康共同体。因此，共建“健康丝绸之路”高度重视人的价值，是对“以人为本”的全球化的呼唤和回归。

（本报记者 贾平凡采访整理）

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