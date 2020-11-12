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青岛获评“最具吸引力中国城市”

2020年11月12日07:49  来源：人民网－人民日报海外版
 

本报电 11月8日，由科技部外国人才研究中心举办的2019“魅力中国外籍人才眼中最具吸引力的中国城市”十强城市榜单发布，青岛连续第九次上榜。

据了解，该榜单是中国唯一一个完全由外籍人才参与评选的引才引智“中国城市榜”。评选活动在39个候选城市之间展开，全部由外籍专家签字投票产生，外籍专家评委团队包括了8位诺贝尔奖获得者和一位图灵奖获得者。榜单评比紧扣“城市开放与人才引进”这一主题，根据各城市在吸引外籍人才、服务外籍人才、发挥外籍人才作用等方面的总体状况，按照外籍人才“政策环境”“政务环境”“工作环境”“生活环境”“科创环境”五大标准及23项指标展开。

据介绍，近年来青岛深入实施创新驱动发展战略，抢抓新一轮科技革命和产业变革机遇，全力发起科技引领城市建设攻势，不断增强科技创新支撑引领作用，率先在全国出台外籍人才、顶尖人才、领军人才等引才引智“新政”，实施外国人工作许可制度，建成国家引才引智示范基地、海外人才离岸创新创业基地、国家高速列车技术创新中心等多层次、宽领域的科技创新平台。

同时，青岛已先后获批科技部薪酬外汇便利化试点、外国人管理工作试点等多个试点，拥有外籍高端人才R签证审批权下放等多项政策叠加优势，外国人来华工作许可办理时限由国家规定的20个工作日缩短为5个工作日，系全国最快。

目前，持有效工作许可在青工作的外籍人才5056人，占山东省总量的52%，其中，14人获中国政府友谊奖，45人获山东省政府齐鲁友谊奖，3人获国际科学技术合作奖，20人受聘为青岛市政府特聘专家。 

（于 越）

(责编：艾雯、燕勐)
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