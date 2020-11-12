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2020欧洲一流科技园区峰会在青岛举行

2020年11月12日07:48  来源：人民网－人民日报海外版
 

本报电  11月4日，2020年欧洲一流科技园区峰会在青岛高新区举行，来自欧洲6个国家的先进科技园区代表与青岛近20家高科技园区及组织机构代表进行了线上交流。

峰会由青岛高新区管委、欧盟项目创新中心（青岛）欧洲企业网北部中心主办，法国索菲亚科技园、德国北威州创新与技术中心及生物医药集群、瑞典达拉省科技园、西班牙高新科技园协会、芬兰萨洛市物联网园区、立陶宛日出谷科技园、法国蒙彼利埃欧洲医学园区等10家欧洲一流科技园区的嘉宾与中方代表在线交流，分享欧洲先进科技园区发展及管理经验，解析产业发展趋势、产业园运营机制，探讨各细分领域的发展现状，为项目落地生根出谋划策，助力青岛激发园区创新活力。

峰会还举行了欧洲一流科技园区（青岛中心）揭牌成立仪式，该中心作为青岛高新区综合性对欧合作窗口，将整合欧洲科技园区资源，为青岛搭建与欧洲一流科技园区、企业合作的桥梁，助力更多的青岛园区和企业开展国际合作。

峰会期间，青岛高新区还举办了欧洲项目路演大会，吸引了瑞典、德国、西班牙等多个国家产业园区的14个欧洲项目进行线上路演，涵盖人工智能、宇航安全、智慧交通、光伏热电、AI医疗、体外支持设备、3D打印器官等多领域的前端研究成果。

各路演项目就自身产品特性、商业模式、市场竞争力、团队建设等方面进行详细介绍，并积极寻求与青岛园区和企业进行深度合作。

（宋晓华）

(责编：艾雯、燕勐)
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