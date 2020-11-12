“中国在确保防疫安全前提下如期举办进博会，彰显了中国全面扩大开放的信心和决心，为全球经济复苏注入动力。”韩国美妆企业爱茉莉太平洋集团中国总裁高祥钦日前在接受本报记者采访时表示，进博会搭建起全球贸易的重要平台，有助于各国加强经贸交流合作，推动建设开放型世界经济。

“爱茉莉太平洋集团连续3年参加进博会，前两届进博会我们累计吸引数十万人次参观。今年，我们的展台面积翻番，达到504平方米，并进一步升级互动体验，加强创新技术和产品推介。”高祥钦说，进博会是集中展示企业新技术、新产品和新理念的盛会，通过展示一些尚未上市的新产品、新品牌，可以获得来自消费者和行业的真实反馈，并以消费者需求为导向进行相应调整。

中国市场是爱茉莉太平洋集团最重要的海外市场之一。高祥钦表示，中国市场开放包容，消费群体多元，吸引着全球企业。中国消费者对美好生活的追求，带动了强劲的内需增长。“我们特别加大了在中国市场的研发投入，每年都有在中国研发的新品亮相，并销往世界各地。”

“开放合作，才能促进经济增长、实现共同发展。各方应当坚持多边主义，携手建设开放型世界经济。” 高祥钦表示，在保护主义抬头的背景下， 中国坚定不移全面扩大开放，体现了中国的大国担当。

“进博会是一座沟通的桥梁，一个展示的平台，背后是中国充满活力的巨大市场。我们将深深扎根中国市场，助力消费者追求美丽生活。” 高祥钦说。

（本报首尔11月11日电）

《 人民日报 》（ 2020年11月12日 17 版）

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