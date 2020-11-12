人民网>>国际

打造中哈经贸新增长点

本报驻哈萨克斯坦记者   周翰博

2020年11月12日05:36  来源：人民网－人民日报
 

　　“当前，全球经济复苏面临困境，欧亚经济联盟国家应加大力度发展电子商务，利用电商平台扩大对华出口。”在日前举行的“欧亚经济联盟与‘一带一路’倡议对接视频论坛上”，哈萨克斯坦贸易与一体化部部长苏尔丹诺夫表示，电子商务将成为哈经济增长的重要驱动力，政府计划加强与中国在相关领域合作，加速电子商务发展。

　　哈萨克斯坦官方统计数据显示，今年上半年，电子商务市场规模达到11亿美元，占全国零售贸易总额的9.4%；预计今年全年电商销售额有望达到22亿美元。按照政府最新发展规划，到2025年，全国电子商务规模占零售贸易总额的比例将提升至15%。

　　苏尔丹诺夫指出，在全球抗击疫情、谋求经济复苏中，电子商务得到迅速发展。“越来越多的哈萨克斯坦企业入驻中国电商平台，在电商推动下，中国消费者对哈萨克斯坦商品的兴趣与日俱增。”

　　为帮助更多企业利用电商平台拓展业务，今年以来，哈贸易与一体化部对国内一些符合条件的企业实施“互联网出口商培训”计划。截至目前，已有46家哈萨克斯坦企业获得中国电商平台资质，从农产品到数码设备一应俱全。苏尔丹诺夫表示，前不久，第二期供应商培训项目已启动，计划在年内帮助另外50家企业入驻中国电商平台。

　　“哈中两国在电子商务领域的合作成果显著。中国的电商平台直接面向9.4亿网民，市场潜力巨大。”哈萨克斯坦中国贸易促进协会会长哈纳特·拜塞克对记者表示，中国电商平台为哈优质商品进入中国市场创造了便利条件，也为哈国内中小企业发展提供了广阔空间，有助于提升两国贸易便利化程度和经贸合作水平。

　　中哈两国零售业领军企业已形成定期在线交流机制。中国大型连锁超市的采购和营销人员积极分享经验，帮助哈方出口商了解中国市场以及中国消费者的购物习惯。拜塞克对记者表示，哈电子商务尚处于起步阶段，中国电商平台拥有世界一流的售前、售后、支付和物流系统，两国相关企业的合作潜力巨大，前景广阔。“我相信，随着哈电子商务市场规模不断扩大，两国电商领域合作将成为促进双边经贸关系发展的新增长点。”

　　（本报努尔苏丹11月11日电）


　　《 人民日报 》（ 2020年11月12日 17 版）
(责编：杨光宇)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved