打造中哈经贸新增长点

“当前，全球经济复苏面临困境，欧亚经济联盟国家应加大力度发展电子商务，利用电商平台扩大对华出口。”在日前举行的“欧亚经济联盟与‘一带一路’倡议对接视频论坛上”，哈萨克斯坦贸易与一体化部部长苏尔丹诺夫表示，电子商务将成为哈经济增长的重要驱动力，政府计划加强与中国在相关领域合作，加速电子商务发展。

哈萨克斯坦官方统计数据显示，今年上半年，电子商务市场规模达到11亿美元，占全国零售贸易总额的9.4%；预计今年全年电商销售额有望达到22亿美元。按照政府最新发展规划，到2025年，全国电子商务规模占零售贸易总额的比例将提升至15%。

苏尔丹诺夫指出，在全球抗击疫情、谋求经济复苏中，电子商务得到迅速发展。“越来越多的哈萨克斯坦企业入驻中国电商平台，在电商推动下，中国消费者对哈萨克斯坦商品的兴趣与日俱增。”

为帮助更多企业利用电商平台拓展业务，今年以来，哈贸易与一体化部对国内一些符合条件的企业实施“互联网出口商培训”计划。截至目前，已有46家哈萨克斯坦企业获得中国电商平台资质，从农产品到数码设备一应俱全。苏尔丹诺夫表示，前不久，第二期供应商培训项目已启动，计划在年内帮助另外50家企业入驻中国电商平台。

“哈中两国在电子商务领域的合作成果显著。中国的电商平台直接面向9.4亿网民，市场潜力巨大。”哈萨克斯坦中国贸易促进协会会长哈纳特·拜塞克对记者表示，中国电商平台为哈优质商品进入中国市场创造了便利条件，也为哈国内中小企业发展提供了广阔空间，有助于提升两国贸易便利化程度和经贸合作水平。

中哈两国零售业领军企业已形成定期在线交流机制。中国大型连锁超市的采购和营销人员积极分享经验，帮助哈方出口商了解中国市场以及中国消费者的购物习惯。拜塞克对记者表示，哈电子商务尚处于起步阶段，中国电商平台拥有世界一流的售前、售后、支付和物流系统，两国相关企业的合作潜力巨大，前景广阔。“我相信，随着哈电子商务市场规模不断扩大，两国电商领域合作将成为促进双边经贸关系发展的新增长点。”

（本报努尔苏丹11月11日电）

《 人民日报 》（ 2020年11月12日 17 版）

(责编：杨光宇)