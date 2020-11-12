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首次设置的公共卫生防疫专区备受关注——

汇聚防疫新品 提供合作平台

本报记者  申少铁  齐志明

2020年11月12日05:36  来源：人民网－人民日报
 

　　第三届进博会召开期间，公共卫生防疫专区各展台前热闹非凡：新品发布、产品体验、商务洽谈……作为本届进博会新设的四大专区之一，公共卫生防疫专区吸引了不少观众。

　　公共卫生防疫专区原规划面积2000平方米，最终展览面积约1.2万平方米，数十家企业参展。从N95口罩到医用防护服，从呼吸机到新一代人工心肺机，从最新的核酸检测设备到发热门诊综合解决方案，从抗病毒药物到处于临床试验阶段的新冠疫苗……抗疫产品丰富多样。“这辆车和捐赠给武汉雷神山医院的负压救护车是同款！”在复星集团展出的负压救护车前，不少参观者停下脚步仔细端详，还有人进入车内体验一番。

　　11月8日上午，在通用电气医疗集团展台，一家国内医药企业采购团正详细了解“诺亚发热门诊”解决方案。据参展商介绍，该方案的核心设备是一款名为“深度天眼”的发热门诊专用CT。与传统CT设备相比，该设备实现了检查摆位、扫描出图时间双减少，可节约30%的检查时间，全肺扫描8秒即可出图。同时，在整个检查过程中，患者与医生“零接触”，减少了医护感染风险。

　　在全球知名疫苗企业赛诺菲巴斯德展台前，电子屏幕实时显示着疫苗接种人数等信息，这是一款“未来城市智慧公共卫生体系”解决方案。该系统由赛诺菲巴斯德携手北京协和医学院、上海依图网络科技有限公司共同研发，具有监测、预警、响应和防控等功能，可助力城市应对新发传染病。赛诺菲巴斯德中国区总经理张和平还介绍了“智慧无人疫苗接种舱”，它采用自动消杀等技术，让普通人能够在医生远程指导下自助完成疫苗接种。

　　“中国在短时间内有效控制住疫情，为全球抗疫树立了典范”“中国毫无保留地同各方分享经验，尽己所能为国际社会提供援助，展现了大国担当”……采访中，许多国外参展商都深有感触地对记者说。

　　美国医药企业默沙东公司董事会主席福维泽表示：“公共卫生防疫专区为各国交流疫情防控产品和技术提供了平台。病毒无国界，人类要战胜疫情，必须团结合作。”


　　《 人民日报 》（ 2020年11月12日 17 版）
(责编：杨光宇)
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