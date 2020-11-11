“艺术康养”积极应对中国人口老龄化  打造文化养老新IP

人民网讯 11月8日，中国老年书画院与北京虚苑美术馆共同举办的“推进艺术康养”座谈会上，与会者认为，开发“艺术康养”全新的文化养老IP，也成为中国积极应对人口老龄化国家战略的全新举措。

“艺术治疗”的概念在发达国家流行已久，成为一个独立的学科。艺术治疗是一种心理治疗形式，指的是利用艺术媒介、艺术创作过程和当事人对所创作艺术作品的反应，实现对个人的发展、能力、个性、兴趣以及内心关注点与冲突点的反思的服务。艺术治疗提供了非语言的表达和沟通的机会。老年医学专家认为，艺术具有使老年人稳定情绪、增强自信心、重新焕发活力的作用，十分有利于老年人的身心健康。

“艺术康养”是《中国老年》杂志借鉴国际“艺术疗法”概念首次面对媒体转型迈出的具有实践意义的一步。“艺术康养”IP开发，是《中国老年》杂志从纸媒转型文化养老IP开发的融媒体实践，也是文化产业与老龄产业有效对接的一种有益探索。

中国老年书画院经过长时间的探索和实践，赋予了“艺术康养”IP全新的概念和内涵，让文化艺术为老年人服务，让老年人在文化艺术中寻找获得感和满足感；中国老年书画院还整合了“艺术康养”IP打造的流程和管理模式，借助中国老年书画院文化平台邀请知名的艺术家和文化名人通过线上线下授课及现场辅导等形式走进老年艺术爱好者群体；未来中国老年书画院还将不断完善“艺术康养”IP的品牌塑造、内涵丰富、效果评估和反馈机制，让老年人群中的艺术爱好者积极在晚年的艺术活动中得到陶冶和升华。

(责编：李婷(实习生)、常红)