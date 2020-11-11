外交部：进博会加强各国合作的信心

总台央广记者：第三届中国国际进口博览会昨天已闭幕。在当前新冠肺炎疫情继续蔓延的特殊背景下，本届进博会各国参展踊跃，累计意向成交726.2亿美元，同比增长2.1%，交出了一份亮眼的成绩单。你对此有何看法？

汪文斌：在今年新冠肺炎疫情给各国发展和世界经济带来严重冲击的特殊背景下，本届进博会经贸合作成果超过前两届，实现了“越办越好”的目标。

进博会对外释放了中国坚定不移扩大对外开放、实现合作共赢的明确信号。今年以来，中国实施外商投资法和相关配套法规，外商投资准入负面清单由40条削减到33条，自由贸易试验区由18个增至21个，海南自由贸易港建设总体方案、深圳进一步扩大改革开放实施方案相继发布实施。在本届进博会开幕式上，习近平主席宣布出台跨境服务贸易负面清单、压缩禁止进口限制进口技术目录等一系列扩大开放的重要举措，表明中国开放的大门将越开越大。

进博会也对外传递了各国加强合作、推动世界经济复苏的坚定信心。此次各方克服困难积极参加进博会，合作意向热度不减，已有数百家企业报名、签约参展第四届进博会，充分展现了对中国经济发展和世界经济复苏的积极预期。我们相信，只要各国坚持开放、合作的正确方向，就一定能够早日克服疫情影响，推动后疫情时期世界经济重回正轨。

巴西《环球报》记者：关于巴西方面决定暂停科兴公司新冠疫苗临床试验，如果真如科兴公司所说，有关事件同疫苗试验无关，那外交部认为真正原因是什么？

汪文斌：我们注意到，科兴公司在巴西的合作伙伴布坦坦研究所负责人当地时间10日表示，这起事件同疫苗试验不存在任何关联。巴方有关部门正就此开展调查。科兴公司将继续就此同巴方保持沟通。希望大家在了解清楚情况之前，不要匆忙下结论。

法新社记者：中方出席二十国集团领导人峰会的人选是否已确定？中方将于何时发表视频讲话？

汪文斌：当前，全球疫情和经济社会多重挑战依然严峻，国际社会更加期待二十国集团发挥引领作用。中方支持围绕合作战胜疫情、促进世界经济复苏这条主线筹备峰会，打造务实成果，对外传递支持多边主义、维护团结合作的积极信号，共同构建人类卫生健康共同体和人类命运共同体。

关于这次会议的具体消息，我们会适时发布，请你保持关注。

彭博社记者：十几名香港立法会民主派议员将在今天晚些时候举行记者会宣布集体辞职，这是他们对中国全国人大常委会通过关于香港特区立法会议员资格问题的决定作出的回应。中方对此有何评论？

汪文斌：国务院港澳办、香港中联办已分别发表有关声明。全国人大常委会根据宪法、香港基本法和香港国安法有关规定，对香港特区立法会议员资格问题作出决定，是坚持和完善“一国两制”制度体系、落实香港基本法和香港国安法等有关规定的必然要求，也是维护香港法治和特区宪制秩序的必要之举，合情合理，合宪合法。我们坚定支持香港特区政府根据全国人大常委会决定依法履职。

全国人大常委会有关决定针对的是不符合“拥护中华人民共和国香港特别行政区基本法”和“效忠中华人民共和国香港特别行政区”法定要求和条件的立法会议员。违法者必须承担法律责任，这是任何一个法治社会的基本准则。

我想强调，香港是中国的特别行政区，香港特区立法会议员资格问题纯属中国内政，别国无权说三道四、插手干预。

日本共同社记者：中国全国人大常委会几个月前作出香港现任立法会继续履职的决定，但今天改变此前决定，通过了关于香港特区立法会议员资格问题的决定，原因是什么？

汪文斌：首先，就中国全国人大常委会审议通过关于香港特区立法会议员资格问题的决定一事，我已经阐明了相关立场。

你的看法没有正确理解中国全国人大常委会这一决定的精神，是一种错误的理解。

英国《金融时报》记者：英国明天将公布一份新的《国家安全与投资法案》内容，对外资收购英国资产提高门槛。英国还会新设一个政府机构以审查敏感领域外国投资。此前已有多家英国安全机构对中国对英关键基础设施投资表示关切。中方对这份法案有何回应？是否担心该法案可能对中英关系造成影响？

汪文斌：中国政府一贯要求中国企业按照市场原则和国际规则，在遵守法律法规的基础上开展对外经济合作。同时，我们也希望有关国家为中国企业投资经营提供开放、公平、公正、非歧视性的营商环境。

路透社记者：台湾“经济部次长”将率团赴美，同美副国务卿克拉奇于20日举行“台美经济繁荣伙伴关系对话”。你对此有何评论？

汪文斌：中方一贯坚决反对美台官方往来。我们敦促美方恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，停止与台进行任何形式的官方往来与接触，停止提升美台实质关系，慎重妥善处理涉台问题，不向“台独”势力发出任何错误信号，以免对中美关系和台海和平稳定造成严重损害。任何挟洋自重、妄图破坏两岸关系的图谋和行径注定不会得逞。

总台国广记者：据报道，日前，科特迪瓦宪法委员会宣布总统选举最终结果，现任总统瓦塔拉以94.27%的得票率赢得选举。中方对此有何评论？

汪文斌：中方对瓦塔拉总统当选连任表示祝贺。中科关系友好，近年来两国关系发展顺利。我们愿同科方加强各领域合作，推动两国关系发展不断取得新的成果。

塔斯社记者：11月9日，俄罗斯总统普京、阿塞拜疆总统阿利耶夫、亚美尼亚总理帕什尼扬签署了关于纳卡全面停火的联合声明。根据该文件，俄罗斯维和部队将部署到该地区。中方对此有何评论？

汪文斌：中方注意到有关报道。妥善解决“纳卡”问题符合包括阿塞拜疆和亚美尼亚在内的各方利益。希望有关方落实停火共识，避免局势进一步升级，通过政治对话化解有关分歧。

中方愿同包括俄罗斯在内的国际社会共同努力，为维护地区和平稳定发挥建设性作用。

路透社记者：中美下一轮经贸磋商将在何时举行？中方是否已同拜登团队就此进行接触？

汪文斌：我此前已就有关问题阐明了中方立场。我们也在关注美国内外各方对大选结果的反应。

英国《金融时报》记者：字节跳动就特朗普政府要求其出售在美业务一事向美国外国投资委员会提出一项新提议，内容包括允许TikTok完全由美国投资者拥有，并由美投资者对其内容予以审核。中方是否能接受这一方案？

汪文斌：我们已经多次阐明了中方在这一问题上的原则立场。

我们一贯反对美国泛化国家安全概念、滥用国家力量，无理打压外国企业的做法。我们也注意到，前不久，美国有关法官在裁定阻止美国商务部涉TikTok的禁令中写到：“美国政府对TikTok应用对国家安全造成的威胁的描述都是假设的。”我们希望美方切实尊重市场经济和公平竞争原则，遵守国际经贸规则，为各国企业在美投资经营提供开放、公平、公正、非歧视性的营商环境。

(责编：于洋、杨牧)