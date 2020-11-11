国际观察：百年大变局中的中国新担当

当今世界正经历百年未有之大变局。在新冠肺炎疫情全球大流行冲击下，国际经济、科技、文化、安全、政治等格局正在发生深刻调整，世界进入动荡变革期。作为成功抗击疫情的发展中大国，中国经济稳步复苏，社会秩序渐入常态，并在大变局中不断开新局、育新机，在国际经济政治格局中逐步塑造新的角色、展现新的担当。为全方位解读疫情大流行下的世界变局与中国角色，由当代世界出版社出版发行的《百年大变局遇上百年大流疫》一书汇集了20余位中国知名专家学者的最新观察，从“全球化的变与不变”出发，深入分析了“世界格局的调整与重塑”，对“世纪大考下的此消与彼长”进行了多维思考，并将“崛起中国的角色与担当”作为落脚点，洞察在当今世界百年大变局中的未来世界与中国。

新冠肺炎疫情既是世界变局灵敏的检测剂，也是世界变局高效的推进剂。疫情发展及结束后，全球政治将发生重大变化，涉及权力结构和大国关系调整、全球治理和国际秩序重塑、发展模式和安全理念更新等诸多方面。

疫情带来的广泛而深刻的影响将进一步印证，今天的世界变局属于结构之变和性质之变，而不是简单的周期循环。国际体系进入深度变迁的重要时期，全球化需要注入新的动力，权力扩散趋势进一步强化，全球治理依赖更广泛国际共识，围绕国际制度安排将展开激烈博弈，大国关系须超越冲突对抗的历史老路，国家治理体系改革创新成为国际竞争的制高点，创新国家安全道路实现中国的长治久安。

面临疫情带来的全球产业链与供应链冲击，供应链区域化趋势强化，中国在亚洲产业链地位上升，美国更强调北美供应链排他性。伴随新一轮科技发展，全球供应链中间环节缩减，同时发达国家普遍出台政策，鼓励本国制造业回流，导致高科技制造业向发达国家本土回归。这说明，保障产业链的供应韧性将是非常重要的维度，供应链中的安全性将上升，产业链中科技含量将增加，生产将更加贴近消费。数字技术推进供应链加速变迁，数字贸易促进国际贸易转型升级。这为疫情后的全球产业链与供应链重塑带来了新的机遇。

从更深远的影响来看，新冠肺炎疫情证明人类是休戚与共的命运共同体，也提出构建人类命运共同体的新要求。疫情之后，世界各国应以人为本，共筑人类卫生健康共同体；应更加重视非传统安全，加强全球非传统安全治理；应更加新生科学和专业组织，倾听科学家的专业声音；要抗击政治病毒和“舆论疫情”。

面对百年未有之大变局，中国如何在逆风逆水的外部环境中开新局?一是完善国家治理体系，提升治理能力，做好自己的事情；二是坚持开放包容，避免国际关系意识形态化，绝不走冷战对抗的老路；三是坚持改革、扩大开放，避免与西方经济脱钩，理性应对挑战；四是坚持多边主义，积极参与国际治理体系变革，维护全球合作。这些既是中国实践的总结，也将对国际社会提供重要启示。

新冠肺炎疫情加速了国际力量对比演化，其中中国的相对实力进一步攀升。2020年10月，国际货币基金组织（IMF）预测数据显示，2020年世界经济将萎缩4.4%，而中国经济实际增长1.9%，比该组织上次预测值提高了0.8个百分点，经济总量将达到15.22万亿美元。中国不仅成为世界主要经济体中增速最高的国家，经济总量还将达到美国的73%，由此刷新上世纪日本经济总量占美国71%的最高比例，成为近百年来首位与美国经济总量最为接近的国家。这为疫情后中国的全新角色奠定了基础，也是该书着力展现给读者的内容。

一方面，中国是引领国际抗疫合作的重要力量。疫情冲击是一次真正全球意义上的大危机。面对危机，不同国家的治理策略存在多样性差异。在诸多挑战和新的不确定性面前，中国发挥引领作用，促进世界各国的团结合作，共同抗击新冠肺炎疫情对人类健康和生命的威胁，尽可能地减少疫情对全球经济的打击，是中国作为一个大国的责任与担当。美国的缺失需要包括中国在内的世界各国共同弥补，全球抗疫需要世界各国的共同参与，中国在国际抗疫中的作用至关重要。美国一家独大的时代离我们渐行渐远。

另一方面，中国是全球发展的重要力量。“一带一路”在疫情中受到不少干扰，但发展韧劲十足。2020年10月，商务部发布的数据显示，1－9月，我国对外非金融类直接投资5515.1亿元人民币（折合788.8亿美元），同比下降0.6%，降幅有所收窄。其中，我国企业对“一带一路”沿线国家非金融类直接投资130.2亿美元，同比增长29.7%，比同期我国对外非金融类直接投资增长率高29.3个百分点；占同期总额的16.5%，较上年提升4.1个百分点。新形势下，为有效应对困难挑战，推动“一带一路”建设高质量发展，中国需要转变思路，创新理念模式。面对如此复杂而诡谲的国际形势与时代变局，中国唯有做到坚持人类命运共同体理念，坚持参与和推动全球抗疫合作，坚持推进“一带一路”建设、坚持政策沟通与民心相通，方可以惊涛骇浪中屹立潮头，因势利导，破浪前行，一往直前。

（作者系中国社会科学院世界经济与政治研究所国际政治经济学研究室主任、研究员）

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