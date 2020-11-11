人民网>>国际

巴西布坦坦研究所：科兴疫苗试验暂停“与疫苗本身无关”

2020年11月11日17:15  来源：人民网-国际频道
 
图片说明：巴西布坦坦研究所所长科瓦斯（资料图）
图片说明：巴西布坦坦研究所所长科瓦斯（资料图）

人民网北京11月11日电（符园园 鲁扬）中国外交部发言人汪文斌10日在记者会上就巴西暂停北京科兴生物研发的新冠疫苗进行回应称，我们已注意到北京科兴生物有限公司已经就有关的报道做出了回应。据科兴公司在巴西合作伙伴布坦坦研究所判定，有关的事件同疫苗无关，科兴公司将继续就此同巴方保持沟通。

当地时间11月9日，巴西国家卫生监督局在一份声明中表示，在发生“严重不良事件”后，该机构下令暂停北京科兴生物研发的新冠疫苗Coronavac临床测试。

据巴西文化电视台TV Cultura报道，所谓 “严重不良事件”其实是一起疫苗志愿者自杀事件。根据所获得的法医机构出具的尸检报告，该志愿者年龄为32岁，死因是自杀。

另据巴西G1网报道，对于巴西卫生监督局的决定，巴西布坦坦研究所所长迪马斯·科瓦斯在10日举行的发布会上表示“感到意外”，因为该志愿者的死亡事件与疫苗本身并没有关系，研究所已于11月6日将详情上报给了国家卫生监督局，而后者却于9日突然叫停了疫苗测试，事先也并没有通知研究所的任何人，让人感到愤慨。

科瓦斯表示： “我是科学家，是医生。在30年的职业生涯中，我最珍视一件事情，就是接受临床研究的患者的安全。这次（科兴疫苗）的研究也是如此。”

科瓦斯表示：“卫监局必须解释为什么决定暂停这项试验。”“我们希望能够尽快恢复这项试验。”

出于道德伦理和保密的考虑，科瓦斯表示无法将事故的更多细节公布于众，但所有疫苗试验数据等材料都已发给国家卫生监督局，可证明“严重不良事件”与疫苗无关，而国家卫生监督局的做法势必会引起人们的恐慌。

圣保罗州冠状病毒应变中心执行秘书、前卫生部副部长加巴多在记者会上表示，“如果各位了解巴西国家卫生监督局作出这个决定的背景，就一定会明白，（卫监局）暂停疫苗实验是多么不公平”。

科兴生物在周二发表的声明中称，巴西合作伙伴布坦坦研究所认为这一事件与疫苗无关，科兴将继续与巴西方面保持沟通，并表示对其疫苗的安全性“有信心”。

(责编：于洋、杨牧)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved