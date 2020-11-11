巴西布坦坦研究所：科兴疫苗试验暂停“与疫苗本身无关”

图片说明：巴西布坦坦研究所所长科瓦斯（资料图）

人民网北京11月11日电（符园园 鲁扬）中国外交部发言人汪文斌10日在记者会上就巴西暂停北京科兴生物研发的新冠疫苗进行回应称，我们已注意到北京科兴生物有限公司已经就有关的报道做出了回应。据科兴公司在巴西合作伙伴布坦坦研究所判定，有关的事件同疫苗无关，科兴公司将继续就此同巴方保持沟通。

当地时间11月9日，巴西国家卫生监督局在一份声明中表示，在发生“严重不良事件”后，该机构下令暂停北京科兴生物研发的新冠疫苗Coronavac临床测试。

据巴西文化电视台TV Cultura报道，所谓 “严重不良事件”其实是一起疫苗志愿者自杀事件。根据所获得的法医机构出具的尸检报告，该志愿者年龄为32岁，死因是自杀。

另据巴西G1网报道，对于巴西卫生监督局的决定，巴西布坦坦研究所所长迪马斯·科瓦斯在10日举行的发布会上表示“感到意外”，因为该志愿者的死亡事件与疫苗本身并没有关系，研究所已于11月6日将详情上报给了国家卫生监督局，而后者却于9日突然叫停了疫苗测试，事先也并没有通知研究所的任何人，让人感到愤慨。

科瓦斯表示： “我是科学家，是医生。在30年的职业生涯中，我最珍视一件事情，就是接受临床研究的患者的安全。这次（科兴疫苗）的研究也是如此。”

科瓦斯表示：“卫监局必须解释为什么决定暂停这项试验。”“我们希望能够尽快恢复这项试验。”

出于道德伦理和保密的考虑，科瓦斯表示无法将事故的更多细节公布于众，但所有疫苗试验数据等材料都已发给国家卫生监督局，可证明“严重不良事件”与疫苗无关，而国家卫生监督局的做法势必会引起人们的恐慌。

圣保罗州冠状病毒应变中心执行秘书、前卫生部副部长加巴多在记者会上表示，“如果各位了解巴西国家卫生监督局作出这个决定的背景，就一定会明白，（卫监局）暂停疫苗实验是多么不公平”。

科兴生物在周二发表的声明中称，巴西合作伙伴布坦坦研究所认为这一事件与疫苗无关，科兴将继续与巴西方面保持沟通，并表示对其疫苗的安全性“有信心”。

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