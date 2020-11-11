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蒙古国本土确诊病例升至5例 疫情防控升级

2020年11月11日16:37  来源：人民网-国际频道
 

人民网乌兰巴托11月11日电（记者霍文）蒙古国国家传染病研究中心主任尼玛呼在11日下午新闻发布会宣布，结束隔离21天、4天后确诊感染新冠肺炎的国际货运司机24名密切接触者中，其岳母和弟弟首次核酸检测呈阳性，确诊感染新冠肺炎。蒙国家传染病研究中心医疗人员正在加紧开展流行病学调查。

11日，蒙古国政府会议决定升级疫情防控。一是首都乌兰巴托“封城”3天。自2020年11月11日2时至11月13日23时，禁止城际客车、私人客车出首都，暂停国内航班和火车等交通工具运营。

二是学校停课，禁止聚集性活动。11月11日至14日，首都所有学校、培训机构停课。禁止举行大型会议、集中培训、体育比赛、文艺活动、儿童游乐等人员聚集性活动。在蒙政府部门工作，0至12岁的父母尽量居家办公，同时呼吁私营企业参照执行。

三是临时关闭部分口岸。如2020年11月16日至2021年1月18日，临时关闭蒙俄边境色楞格省阿拉坦布拉格口岸；2020年11月23日起，巴彦乌列盖查干诺尔口岸，每月第二、第四周允许燃料运输车通关；2020年11月16日至26日，临时关闭特斯、阿尔苏里、汗赫、乌里汗口岸等。

据悉，截至当日下午，蒙古国累计新冠肺炎病例384例，其中本土病例升至5例，包括2名医护人员和国际货运司机的3名亲属。

(责编：刘叶婷、燕勐)
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