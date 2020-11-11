分享全球公共卫生治理新思路 “2020上海丝路方舟健康论坛”举行

国际在线消息：11月7日，“2020上海丝路方舟建康论坛”作为第三届中国国际进口博览会重要配套项目在上海举行。近两百位国内外政商学界领袖及外国驻华使节等嘉宾，围绕有效应对新冠肺炎疫情，分享全球公共卫生治理经验，通过探寻新思路、宣介新产品推动构建人类健康命运共同体等重要议题展开深入研讨。

论坛还举行了新技术、新产品、新疗法全球发布和“全球医疗防护物资匹配平台”项目（Global Health Link）启动仪式，并向有关机构颁发“丝路健康创新合作奖”。

论坛荣誉主席、意大利前总理达莱马和法国前总理、中国“友谊勋章”获得者拉法兰分别向论坛发来视频，祝贺此次论坛顺利召开，并祝“全球医疗物资匹配平台”成功启动。

意大利前总理马西莫·达莱马发来祝贺视频 图片由丝绸之路城市联盟提供

达莱马表示，在当前世界各国疫情此起彼伏的严峻形势下，“全球医疗物资匹配平台”的启动意义重大，它是守护人类共同健康的大胆尝试，是交流抗疫经验，流通抗疫新科技、新产品、新疗法的重要平台。

法国前总理让·皮埃尔·拉法兰发来祝贺视频 图片由丝绸之路城市联盟提供

拉法兰向丝路方舟健康论坛和“全球医疗防护物资匹配平台”的启动表示崇高敬意。他说“全球医疗防护物资匹配平台”是一个创举，受到疫情影响的法国和欧洲人民希望这一国际合作平台能够开花结果，为全球抗疫作出贡献。

中国前卫生部部长张文康发表主旨演讲 图片由丝绸之路城市联盟提供

论坛荣誉主席、中国前卫生部部长张文康发表了“抗疫中的中国担当”主旨演讲，全面介绍了中国政府和中国社会各界在防疫、抗疫的斗争中，所付出的巨大努力，取得的成就。他呼呼，世界各国携手同行，勇敢地与病毒作斗争，共同建设人类卫生健康体。

丝路方舟健康论坛主席沈国放致开幕辞 图片由丝绸之路城市联盟提供

丝路方舟健康论坛主席沈国放以“携手同行，守护健康”为题致开幕辞。他说，通过本次论坛，中国向外界发出清晰而强有力的信号：各国应该聚焦健康，加强国际合作。

马来西亚驻华大使拉惹·拿督·努西尔万致辞 图片由丝绸之路城市联盟提供

马来西亚驻华大使拉惹·拿督·努西尔万高度肯定“全球医疗防护物资匹配平台”的推出。他认为，疫情暴发后，软基础设施将发生深刻变化，并将更加强调公共卫生，相信不久的将来，会有一个国际共识以了解共同的标准和卫生协议。

厄瓜多尔驻华大使达维拉表示，新冠疫情暴发后，厄瓜多尔与中国开展了卓有成效的抗疫合作。达维拉说，“抗疫的成功需要世界各国担负起共同责任，尊重和平与合作的价值理念。”

论坛现场，与会嘉宾们一起见证了“全球医疗防护物资匹配平台”项目的启动。该平台着眼于解决医疗防疫物资供需信息不匹配、标准不统一、国际物流不通畅等结构性问题，致力于促进各国之间医疗防护物资有序流动。

“全球公共卫生治理及经验分享”主论坛现场 图片由丝绸之路城市联盟提供

随后举行的主论坛以“全球公共卫生治理及经验分享”为主题，由丝绸之路城市联盟发起人、中国国际问题研究院特约研究员宋荣华主持。

全国政协外委会副主任孔泉在论坛上发言 图片由丝绸之路城市联盟提供

全国政协外委会副主任、中国经社理事会常务理事孔泉对本次论坛的召开予以了高度肯定。他说，此次论坛由丝绸之路城市联盟发起，联合了智库、世界政要、医疗专业机构、央企、国际组织开展大联合大协作，并顺利启动“全球医疗防护物资匹配平台”这一创新性的国际合作机制，这充分说明不同国家、不同界别完全可以展开务实的合作。

国务院新闻办公室前主任赵启正 图片由丝绸之路城市联盟提供

国务院新闻办公室前主任、丝绸之路城市联盟名誉主席赵启正高度肯定丝绸之路城市联盟这些年来搭建中外民间交流桥梁，推进务实合作取得令人瞩目的成绩。

上海华山医院感染科主任张文宏发言 图片由丝绸之路城市联盟提供

上海华山医院感染科主任张文宏说，中国抗疫成功的经验一是全社会抗疫，二是科技抗疫。在世界第二波疫情汹涌，各国纷纷再次封城的情况下，第三届中国国际进口博览会如期召开，靠的就是背后的科学技术和完整的综合管理系统。

复旦大学“一带一路”及全球治理研究院常务副院长黄仁伟发言 图片由丝绸之路城市联盟提供

复旦大学“一带一路”及全球治理研究院常务副院长黄仁伟表示，“一带一路”合作应该软硬兼顾，既要修路搭桥，也要重视公共卫生和人文交流领域的合作。

上海申康医院发展中心副主任朱同玉发言 图片由丝绸之路城市联盟提供

上海申康医院发展中心副主任朱同玉在发言中讲到，上海从一月开始收治了千余例病例，包括现在的输入型患者全部获得成功救治。在这其中有很多科技的创新，比如第一时间发布基因序列，研发了抗病毒的药物，以及正在研发中的快速诊断试剂，这些充分体现了上海抗疫的团结合作。

在以“第二波新冠疫情发展趋势及应对策略”为主题的分论坛上，复旦大学公共卫生学院副院长陈英耀、中国民间组织国际交流促进会副秘书长王珂、上海公共卫生临床中心转化医学研究院院长徐建青、南通市卫生健康委员会主任陈冬梅、斯里兰卡驻沪总领事马莉卡瑞琪等嘉宾就如何应对第二波新冠疫情积极建言献策，从各自专业领域提出许多重要意见建议。

“丝路健康创新合作奖”颁奖仪式 图片由丝绸之路城市联盟提供

论坛组委会向上海市公共卫生临床中心、国新健康保障服务集团股份有限公司、广东新南方青蒿药业股份有限公司等机构和企业颁发“丝路健康创新合作奖”，以表彰他们为国际抗疫合作做出的杰出贡献。

作为聚焦“一带一路”卫生健康合作的国际交流平台，“2020上海丝路方舟健康论坛”由丝绸之路城市联盟、国新健康保障服务集团股份有限公司、上海市公共卫生临床中心、复旦大学“一带一路”及全球治理研究院主办。（文/宋如兰）

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