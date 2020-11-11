蒙古国出现隔离21天回家4天后确诊病例 首都“封城”3天

人民网乌兰巴托11月11日电（记者霍文）据蒙古国ikon.mn新闻网11日报道，蒙古国紧急情况委员会主席、副总理索德巴特尔11日表示，蒙古国一名国际货运司机结束21天隔离期回家，4天后该名司机及其妻子新冠肺炎检测呈阳性，确诊感染新冠肺炎，已送至传染病研究中心隔离治疗，相关密切接触人员进行检测和隔离观察。

鉴此，蒙古国决定首都乌兰巴托“封城”3天，以应对日益严峻的新冠肺炎疫情防控形势。据蒙古国紧急情况总局网站11日发布消息，该总局当日发布第12号命令，决定2020年11月11日2时至11月13日23时，首都乌兰巴托采取临时“封城”措施，期间禁止城际客车、私人客车出乌兰巴托，暂停国内航班和火车等交通工具运营。11月11日至11月14日，首都所有学校、培训机构停课；禁止举行大型会议、集中培训、体育比赛、文艺活动、儿童游乐等人员聚集性活动。

据报道，截至11月10日，蒙古国新冠肺炎累计374例，其中本土病例2例，为蒙古国国家传染病研究中心医护人员。

11月10日，蒙古国紧急情况委员会新闻代表钢卓日格对媒体表示，该委员会会议决定自11月16日起关闭北部蒙俄边境阿拉坦布拉格口岸两个月（至2021年1月15日）的建议，并将提交政府会议讨论决定。

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