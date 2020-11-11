自赋特权的霸权（国际论坛）

美方应该认真对待人权，在遵守国际法的基础上，通过平等和相互尊重的交流，开展国际人权合作

2020年世界太不平静。美国方面以我行我素为特征，既不愿意承担作为最大发达国家的国际责任，又成为破坏国际秩序稳定性、有效性和可预期性的特殊力量。美方一开始拒绝参加联合国人权理事会，中间加入，到前年又宣布退出，这样摇摆不定、予取予求的态度，难以让人看到这个总是拿人权说事的国家对联合国人权机制的尊重和对国际人权体系的遵守。

自上世纪70年代末80年代初开始，美方开展奉行双重标准的人权外交，对自己看不顺眼的国家横加指责，其实质是将人权政治化，将人权作为政治对抗的工具。美方手握人权指挥棒，对他国指指点点，每年发布国别人权报告，很多内容不是基于真正的事实。

人权的实现是世界各国人民共同追求的梦想，是联合国的重要目标。可是到了美国政府那里，人权却成为自己手上的一张牌，自设议题，自编游戏规则，自任“教师爷”和世界警察，不把他国的主权和内政放在眼里。美方甚至通过涉及他国领土和人民的专门法案，动辄对他国及其企业、机构或者公民进行制裁。在美国一些政客眼中，似乎世界上压根儿没有国际法，或者即使有，美国也是一个特殊的国家、有特权的国家。这种自赋特权的行径，本质上就是典型的、为国际社会所唾弃的霸权！

必须看到，不同文明、不同发展阶段的各国同样是国际人权事业的重要推动者。特别是广大发展中国家，不仅在国内争取发展和进步，而且用智慧和汗水为世界经济发展作贡献。遗憾的是，发展中国家的贡献没有获得足够的重视和尊重——包括中国在内的许多发展中国家立足本国国情，实现经济发展和社会进步，却总是要被美国以人权为借口进行非难，这既不客观，也不公平，更不得人心。

新冠肺炎疫情是当前全人类面临的重大危机，更是对各国政府治理水平的考验。有目共睹，美国一些政客无视科学，应对不力，导致确诊病例和死亡病例不断增加。美国政府始终没有讲清楚，美国人民的生命权、健康权以及与此相关联的更多的基本人权，包括受教育权、就业权、基本生活水准权等，究竟该如何免受威胁。

美国长期存在的系统性种族歧视问题日益激化出严重的社会矛盾。美国一些政客常常充当污名化、歧视性言论的始作俑者，不仅在美国国内如此，而且在国际社会不断突破底线。疫情防控期间，不时有美国一些政客无视世界卫生组织关于新冠病毒的命名规则和客观事实，有意发表歧视性言论，混淆视听，搬弄是非，对中国、对美国亚裔人口等都造成了负面影响。事实一再表明，美国一些政客在处理种族歧视问题上根本没有做到言行一致、表里如一。

大疫当前，全世界所有国家和人民比以往更需要团结、更需要合作。可是，美方利用各种场合不遗余力地鼓动人权外交、搞政治对抗，同当前国际社会合力抗疫、共渡难关的共同努力背道而驰。美方究竟为什么对当前国际公共卫生危机下的国际合作视而不见，为什么既退出世卫组织，又严重拖欠联合国会费，还煞有介事地在人权问题上装腔作势、长袖善舞？这是整个世界对他们的质问。

今年是联合国成立75周年。75年来，国际社会将联合国作为多边关系的协调中心，以和平与发展为主题进行了长期探索和不懈努力。伴随经济全球化、信息网络化和高技术发展，国际交流与合作日益紧密，国际人权治理正在迈入新阶段。必须强调的是，美方应该认真对待人权，在遵守国际法的基础上，通过平等和相互尊重的交流，开展国际人权合作。

（作者为中国社会科学院国际法研究所副所长、中国社会科学院人权研究中心执行主任）

《 人民日报 》（ 2020年11月11日 05 版）

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