马克龙等呼吁欧洲采取多重措施应对恐怖主义威胁

新华社巴黎11月10日电（记者徐永春）法国总统马克龙、德国总理默克尔等人10日举行视频会晤，聚焦欧洲反恐形势和应对措施。与会者提出应当改革申根区边界政策、打击网络涉恐内容、加强对宗教极端分子的监控等，以应对欧洲面临的恐怖主义威胁。

马克龙当天在法国总统府爱丽舍宫与到访的奥地利总理库尔茨举行会谈，随后两人与默克尔、荷兰首相吕特、欧洲理事会主席米歇尔和欧盟委员会主席冯德莱恩举行视频会晤。

马克龙在会后举行的新闻发布会上说，恐怖主义是欧洲面临的“切实威胁”，欧洲必须采取“迅速和协调一致”的应对措施，包括开发相关数据库、加强信息交流等，同时要全面严格落实欧洲现有反恐措施。

马克龙说，欧洲必须重新审视内部边界开放的申根区，有必要对其进行改革以确保安全。他支持设立欧洲内部安全委员会，认为欧洲许多国家的庇护权存在被“滥用”现象。马克龙认为，互联网和社交媒体是“自由空间”，但安全是自由的前提，必须打击网络上的涉恐内容和煽动仇恨的言论。

库尔茨表示，数千名曾加入极端组织“伊斯兰国”的宗教极端分子对欧洲构成严重的恐怖主义威胁。欧洲应正视这一威胁并采取措施。

在新闻发布会上，默克尔通过视频讲话，呼吁在国家和欧洲层面采取一切措施，应对恐怖主义威胁。她说，鉴于最近发生的恐袭事件，欧洲迫切需要对内部边界开放的申根区进行改革。

米歇尔表示，欧盟成员国内政部长将于近期召开会议，评估并完善近年来的反恐措施。此外，有必要在欧洲以外展开国际对话，以阐明欧洲的反恐决心。

(责编：苏缨翔、燕勐)