欲修改“脱欧”协议　约翰逊议会受挫

英国首相鲍里斯·约翰逊的“脱欧”议程9日在议会上院遭遇挫败。经由两次表决，绝大多数上院议员同意删除政府所提《内部市场法案》中的争议条款。

这些条款原本可能让英政府推翻先前与欧洲联盟签署并具有法律约束力的“脱欧”协议部分内容。政府发言人表示，法案退回议会下院重新审议时，政府将推动相关条款恢复。

【府院较劲】

英国媒体报道，上院议员9日分别以433票赞成、165票反对以及407票赞成、148票反对的表决结果，同意删除《内部市场法案》两大争议条款。其他一些争议条款未经表决即被删除。

路透社报道，约翰逊领导的保守党政府在上院不掌握多数席位，在当天的表决中，一些保守党籍议员也赞成删除条款。

就上院表决结果，政府发言人表达“失望”，说政府会在《内部市场法案》重回下院审议时，提出重新添加那些争议条款。发言人强调，法案在下院接受表决时，以340票赞成、256票反对的大幅优势获通过。

发言人同时重申，政府制定相关条款旨在构筑“法律安全网”，以保护英国内部市场完整性以及北爱尔兰和平进程。

英方官员屡次强调，一旦与欧盟的“脱欧”后未来关系谈判破裂，英方需要确保北爱地区与英国其他地区货物流通顺畅，同时与欧盟国家爱尔兰的跨境贸易保持开放。但英内阁成员承认，《内部市场法案》“以非常具体且有限的方式”违反国际法。

路透社分析，英国法案文本须经议会两院审议通过。一般而言，直接选举产生的下院若已批准某项法案，未经选举产生的上院议员不会一直阻挠通过。不过，如果英欧在未来关系谈判中就北爱地区与爱尔兰边界问题找到解决方案，最终生效的《内部市场法案》即便含有争议条款，也可能不会被启用。

【谈判继续】

不少人指出，约翰逊政府推动《内部市场法案》实际是一种施压欧盟在未来关系谈判中让步的策略。欧盟指认该法案违反“脱欧”协议，已启动司法程序，威胁起诉至欧洲法院。

英国定于明年1月1日退出欧洲单一市场和关税同盟，届时英国北爱地区与爱尔兰之间将形成英国与欧盟唯一陆地边界。法新社报道，英欧如果无法在年底前就未来经贸关系安排达成一致、导致“无协议脱欧”，将对英欧贸易便利造成显著障碍，同时可能导致北爱问题复杂化。

为避免“无协议脱欧”，英欧持续磋商。欧盟首席谈判代表米歇尔·巴尼耶8日晚抵达英首都伦敦，准备与英方首席谈判代表戴维·弗罗斯特开启新一周谈判。

巴尼耶在社交媒体上说，打开未来关系协议大门的钥匙是“尊重欧盟自治和英国主权”，以及“自由公平贸易的有力保证”“市场准入和渔业机遇的稳定互惠”。

约翰逊7日与欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩通电话，两人均承认谈判仍需弥合大量分歧，需要继续努力工作。

按照法新社的说法，双方迄今未表明有意作出足以促成突破的让步，而他们先前推断的11月中旬谈判最后期限正日益临近。（海洋）（新华社专特稿）

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