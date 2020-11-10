德美新冠疫苗研发项目取得进展

新华社北京11月10日电 综合新华社驻柏林记者张毅荣、驻华盛顿记者谭晶晶报道：德国生物新技术公司和美国辉瑞制药有限公司9日发表联合声明说，3期临床试验的中期分析数据显示，两家公司合作研发的一款候选新冠疫苗有效性超过90%。

不过，一些卫生专家表示，这款疫苗的研发虽传来好消息，但到能够接种还需克服诸多障碍，毕竟最新公布的只是初步研究结果，不是经过同行评议的完整临床数据。

两家公司在声明中介绍，他们开发的是一款mRNA（信使核糖核酸）疫苗，一个独立的数据监测委员会8日对这款疫苗的3期临床试验进行首次中期有效性分析，结果显示，在接种第二剂疫苗7天后，该疫苗预防新冠病毒感染的有效性超过90%。

声明还说，数据监测委员会没有报告任何关于这款疫苗的严重安全问题，并建议继续按计划收集更多关于其安全性和有效性的数据。

这款疫苗的3期临床试验今年7月27日启动，迄今已在全球招募43538名受试者。截至11月8日，已有38955人接种了第二剂疫苗。两家企业表示，他们正继续收集该疫苗的安全性数据，有望在11月的第三周向美国食品和药物管理局提交紧急使用授权的申请。

除卫生专家外，一些政治人物也就这款疫苗的最新进展表示出欢迎且谨慎的态度。德国卫生部长延斯·施潘9日说，德美两家企业在开发新冠疫苗方面取得进展“令人非常鼓舞”，“但不意味着明天就会得到批准”。英国首相约翰逊同一天表示，英国已预订了这款疫苗，但其有效性仍有待验证，“我们还没看到有关安全性的完整数据，且相关结果也需要接受同行评议”。

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