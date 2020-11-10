工银澳门发行21亿都市发展金融债券

人民网澳门11月10日电（记者毛磊）工商银行在澳门的机构9日公开发行了21亿澳门元的澳门都市发展金融债券。

据介绍，这次发行金融债券开创了澳门币债券在本地公开发行的先例，为澳门银行业机构在本地市场常态化发行债券积累了成功经验，促进了澳门金融基础设施建设。本次发行募集的资金将主要用于支持澳门都市发展相关项目融资需求，力挺澳门经济复苏。

中国工商银行澳门机构此次在澳门发行全本地化债券，受到社会各界的高度关注，市场认购踊跃，投资者范围覆盖主权基金、商业银行、保险公司、基金会、本地龙头企业和在澳中资企业，订单金额超过45亿澳门元，超额认购2.2倍，最终发行利率确定为1.20%。

本次发行得以高效、圆满的完成，得益于澳门银行业同仁鼎力相助，组成了强大的承销团，主承销商包括：工银澳门、中国银行澳门分行、澳门国际银行、广发银行澳门分行、交通银行澳门分行、大西洋银行、中国建设银行澳门分行、澳门华人银行和招商永隆银行澳门分行。为提升澳门币债券国际影响力，本次发行还借助中国工商银行全球化布局优势，邀请中国工商银行新加坡分行、工银亚洲和工银国际三家机构担任主承销商，在香港和新加坡市场宣传本次发行，吸引国际投资者关注澳门债券市场。此外，中国农业银行澳门分行、大丰银行和澳门发展银行作为财务顾问，为本次发行提供了专业支持。

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