世卫大会续会开幕　呼吁全球团结一致科学抗疫

新华社日内瓦11月9日电（记者刘曲）第73届世界卫生大会续会9日开幕，世界卫生组织总干事谭德塞再次呼吁全球团结一致、科学抗疫。

此次会议为期6天，是5月世卫大会的延续。受新冠疫情影响，会议仍以视频方式召开。会议将讨论全球卫生领域面临的一些最紧迫问题和紧急情况，包括仍在肆虐的新冠疫情。世卫组织数据显示，截至当天，全球累计新冠确诊病例超过5000万例。

谭德塞在会上致开幕辞，再次呼吁全球团结一致、科学抗疫。他说，“我们不能与它（疫情）谈判，也不能闭上眼睛指望它消失。我们唯一的希望是科学、找到解决办法和团结。”

谭德塞表示，作为全球应对新冠大流行努力的一部分，由世卫组织协调的“获得抗击新冠肺炎工具加速器”国际合作倡议在快速开发疫苗、诊断工具、疗法以及公平分配此类资源方面正取得切实成果。

例如，根据9月达成的一项协议，世卫组织将向中低收入国家提供1.2亿套新型快速新冠检测工具。此外，世卫组织向低收入国家的约450万新冠患者提供了地塞米松治疗，地塞米松是迄今被证明唯一可降低新冠死亡风险的药物。世卫组织还与合作伙伴共同支持9种新冠疫苗的开发，并已促成186个国家和经济体加入世卫组织主导的COVAX全球新冠疫苗计划。

谭德塞表示，新冠疫情远不是世卫组织应对的唯一公共卫生紧急事件。今年以来，世卫组织应对的紧急情况已超过60次。这场肆虐全球的新冠疫情突出表明，人民健康、全民健康覆盖和全球卫生安全彼此息息相关。世卫组织承诺将继续推进其“三个十亿”目标，即全球全民健康覆盖受益人口新增10亿人，面对突发卫生事件受到更好保护的人口新增10亿人，健康和福祉得到改善的人口新增10亿人。

谭德塞说，“世界已经走到了岔路口”。虽然目前迫切需要的是一种能控制新冠病毒蔓延的疫苗，但针对贫穷、饥饿、气候变化或不平等的“疫苗”依然缺失，而这些挑战相互交织，无法孤立解决，需要全世界齐心协力，为共同的目标和共同的未来团结一致。

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