人民网>>国际

世卫大会续会开幕　呼吁全球团结一致科学抗疫

2020年11月10日09:13  来源：新华网
 

新华社日内瓦11月9日电（记者刘曲）第73届世界卫生大会续会9日开幕，世界卫生组织总干事谭德塞再次呼吁全球团结一致、科学抗疫。

此次会议为期6天，是5月世卫大会的延续。受新冠疫情影响，会议仍以视频方式召开。会议将讨论全球卫生领域面临的一些最紧迫问题和紧急情况，包括仍在肆虐的新冠疫情。世卫组织数据显示，截至当天，全球累计新冠确诊病例超过5000万例。

谭德塞在会上致开幕辞，再次呼吁全球团结一致、科学抗疫。他说，“我们不能与它（疫情）谈判，也不能闭上眼睛指望它消失。我们唯一的希望是科学、找到解决办法和团结。”

谭德塞表示，作为全球应对新冠大流行努力的一部分，由世卫组织协调的“获得抗击新冠肺炎工具加速器”国际合作倡议在快速开发疫苗、诊断工具、疗法以及公平分配此类资源方面正取得切实成果。

例如，根据9月达成的一项协议，世卫组织将向中低收入国家提供1.2亿套新型快速新冠检测工具。此外，世卫组织向低收入国家的约450万新冠患者提供了地塞米松治疗，地塞米松是迄今被证明唯一可降低新冠死亡风险的药物。世卫组织还与合作伙伴共同支持9种新冠疫苗的开发，并已促成186个国家和经济体加入世卫组织主导的COVAX全球新冠疫苗计划。

谭德塞表示，新冠疫情远不是世卫组织应对的唯一公共卫生紧急事件。今年以来，世卫组织应对的紧急情况已超过60次。这场肆虐全球的新冠疫情突出表明，人民健康、全民健康覆盖和全球卫生安全彼此息息相关。世卫组织承诺将继续推进其“三个十亿”目标，即全球全民健康覆盖受益人口新增10亿人，面对突发卫生事件受到更好保护的人口新增10亿人，健康和福祉得到改善的人口新增10亿人。

谭德塞说，“世界已经走到了岔路口”。虽然目前迫切需要的是一种能控制新冠病毒蔓延的疫苗，但针对贫穷、饥饿、气候变化或不平等的“疫苗”依然缺失，而这些挑战相互交织，无法孤立解决，需要全世界齐心协力，为共同的目标和共同的未来团结一致。

(责编：艾雯、燕勐)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved