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美国媒体总结中国防疫经验：“非常出色”

2020年11月10日09:06  来源：人民网-国际频道
 

人民网华盛顿11月9日电 （记者李志伟） 美国全国广播公司11月7日报道说，新冠疫情在世界各地肆虐，而中国控制住了疫情。文章引用华盛顿大学全球卫生专家阿里·穆克达德的话说：中国“在控制疫情方面做得非常出色”。

文章认为，在疫情出现的10个月后，中国的生活接近疫情前的正常水平，这种恢复的程度“在大多数国家都没有看到的”。专家认为，中国防疫成果的原因是多方面的。

首先，中国采取了严格的防疫措施。报道说，这让从幼儿园到大学的2.4亿学生重返课堂。“戴口罩、洗手、一天三次测体温，这是中国学生每天要做的事情。”报道说。

其次，中国公众普遍参与和遵守防疫准则。美国全国广播公司的文章说，中国采取的措施与欧美是类似的，但公众参与的程度决定了它们疫情程度的不同。在中国，健康码系统渗透到人们的日常生活之中，戴口罩、测体温、大规模核酸检测都“无处不在”。

英国皇家国际事务研究所全球健康计划高级研究员戴维·哈珀认为，报告表明，中国的公众非常遵守防疫的相关要求。

第三，中国的制度起到关键作用。哈珀表示，中国的制度能够让中央的指示在地方政府得以充分落实，“这是世界上许多国家所不具备的”。

此外，报道还引用专家的话说，疫情之初，在武汉的早期严格的封城措施为中国其他地区赢得了宝贵的时间，来激活公共卫生应急体系，这对防止病例激增起到了至关重要的作用。

文章还介绍了中国社会从疫情中恢复的情况。北京车展9月开幕，成为疫情以来首场大型车展。文章说，在活动上，几乎每个人都戴着口罩。

(责编：刘叶婷、燕勐)
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