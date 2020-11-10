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中国常驻联合国代表团：国际社会坚持一个中国原则

2020年11月10日08:45  来源：人民网-国际频道
 

人民网布鲁塞尔11月9日电（记者 张朋辉）日内瓦消息：11月9日，中国常驻联合国日内瓦代表团发言人刘玉印就第73届世界卫生大会续会拒绝涉台提案发表谈话。谈话全文如下：

11月9日，第73届世界卫生大会续会拒绝将所谓“邀请台湾以观察员身份参与世界卫生大会”的提案列入大会补充议程。这一决定符合联合国大会及世界卫生大会相关决议的要求，充分体现了一个中国原则是国际社会人心所向、大势所趋，不容任何挑战。台湾参加世卫大会必须按照一个中国原则处理，这也是联合国大会第2758号决议以及世界卫生大会第25.1号决议所确认的基本原则。广大世卫组织成员国坚持一个中国原则，坚决维护联大和世卫大会有关决议的权威，中方表示赞赏。

台湾人民是我们的骨肉同胞，中国中央政府采取一切必要措施确保台湾同胞健康福祉。新冠肺炎疫情暴发以来，我们最先邀请台湾卫生专家赴湖北武汉考察，截至目前向台湾地区通报疫情信息共计245次。在符合一个中国原则前提下，中国中央政府对台湾地区参与全球卫生事务也作出了妥善安排，仅2019年以来中国台湾地区医疗卫生专家参加世卫组织技术性活动共计24次，包括世卫组织流感疫苗成分信息通报会、全球疫苗安全峰会、新冠肺炎全球研究和创新论坛等重要会议。台湾地区还设有《国际卫生条例》联络点，可以及时从世卫组织获取并发布疫情信息。经中方同意，世卫组织秘书处分别于今年2月、4月和10月向台湾地区专家通报全球疫情情况。台湾地区还加入了由全球疫苗免疫联盟、世卫组织等共同牵头发起的“新冠肺炎疫苗实施计划”。台湾地区获取各种疫情防控信息渠道是畅通有效的，确保无论是岛内还是国际上发生公共卫生事件，台湾地区都可以及时有效应对。

台湾当局宣称所谓“国际防疫缺口”，不过是图谋参加世卫大会续会、拓展所谓“国际空间”的借口，其借疫情搞政治操弄的图谋昭然若揭。世卫大会连续多年拒绝少数国家提交的涉台提案，充分反映了国际社会坚持一个中国原则的普遍共识。我们奉劝民进党当局认清现实，不要在谋“独”的道路上越走越远。我们也奉劝有关国家停止任何挑战一个中国原则的行径。

(责编：刘叶婷、燕勐)
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