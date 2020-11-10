辉瑞公司和BioNTech的候选疫苗有效率90％

人民网伦敦11月9日电（白天行） 据英国媒体综合报道，美国制药公司辉瑞和德国生物技术公司BioNTech针对新冠病毒在大规模试验的首批中期结果表明，该候选疫苗的有效率为90％。该公司表示，该疫苗目前还没有发现严重的副作用。疫苗效果远远超出了大多数专家的预期。

辉瑞公司董事长兼首席执行官阿尔伯特·布尔拉（ Albert Bourla）博士说：“今天对科学和人类来说是美好的一天。我们的新冠疫苗第3期试验的第一批结果提供了这一疫苗能预防新冠病毒的初步证据。”“在全世界最需要的时候，我们的疫苗开发计划正在达到这个关键的里程碑，现在感染率创下了新纪录，医疗物资紧缺，经济正挣扎着重启。”

辉瑞公司顶级疫苗科学家之一比尔·格鲁伯（Bill Gruber）在接受采访时说：“对于公共卫生领域来说，这是美好的一天，可能帮助我们摆脱目前的处境。”

该试验将继续进行，这意味着有效率有可能改变。辉瑞公司希望为16至85岁的人群寻求美国广泛使用该疫苗的授权，为此它将继续收集所需的安全数据到11月的第三周，之后公司将向监管机构提交一份档案，以供批准。

辉瑞公司和BioNTech公司与美国政府签订了19.5亿美元的合同，从今年开始提供1亿剂疫苗。他们还与欧盟、英国、加拿大和日本达成了供应协议。

为了节省时间，两家公司现已开始生产疫苗，预计今年将生产5000万剂，或足以保护2500万人的疫苗。

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