利比亚新一轮政治对话在突尼斯举行

新华社突尼斯11月9日电（记者潘晓菁 黄灵）利比亚新一轮政治对话9日在突尼斯首都突尼斯举行，利比亚各方共75名代表参加。此次对话为期6天。

联合国秘书长利比亚问题代理特别代表、联合国利比亚支助特派团负责人斯蒂芬妮·威廉姆斯和突尼斯总统赛义德出席当天会议。

威廉姆斯在会上说，此次对话实属不易，利比亚冲突双方此前签署的永久停火协议“为我们今天的团结铺平了道路”。她表示，相信参与此次对话的利比亚各方有能力就相关问题协商一致，并最终达成解决方案。

赛义德表示此次对话旨在实现利比亚和平，重申利比亚问题只能由“利人解决”，且应基于利比亚各派别协商一致的基础之上。

联合国利比亚支助特派团当天发表声明说，此次对话的总体目标是就利比亚统一治理框架达成共识，以“恢复利比亚主权和机构的民主合法性”。

10月23日，利比亚冲突双方在日内瓦签署停火协议，决定在利比亚全境实行“完全和永久”停火。

自2011年卡扎菲政权被推翻后，利比亚陷入动荡。得到联合国承认的民族团结政府与支持它的武装力量控制西部部分地区，而国民代表大会则与“国民军”结盟，冲突双方在利比亚境内形成割据对峙之势。今年1月，联合国牵头的利比亚问题国际会议在德国首都柏林举行，与会各方同意以政治方式而非军事方式解决利比亚问题，并在军事、政治和经济三个轨道上展开谈判。

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