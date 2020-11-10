法外长访埃及寻求缓和关系

法国外交部长让-伊夫·勒德里昂8日到访埃及首都开罗，告诉埃方，法国尊重伊斯兰教，寻求缓和与这个阿拉伯大国的关系。

就涉及宗教的争议性漫画，法国总统埃马纽埃尔·马克龙先前的表态令一些伊斯兰国家不满，引发关系紧张。

【道尊重】

勒德里昂8日会晤埃及总统阿卜杜勒-法塔赫·塞西，外交部长萨迈赫·哈桑·舒凯里以及埃及爱资哈尔清真寺大教长艾哈迈德·塔伊布。

在当天举行的记者会上，勒德里昂站在舒凯里旁边，说道：“我在这里强调、再强调我们深切尊重伊斯兰教……我们正在与之斗争的是恐怖主义，那是对宗教的挟持，是极端主义。”

勒德里昂说，这次访问目的是“解释这场斗争”。

一名巴黎教师因展示涉及宗教的争议性漫画上月遭杀害，马克龙随后表达捍卫自由展示那些漫画的权利。不少穆斯林把马克龙的言论视为对伊斯兰教的攻击和侮辱。

塔伊布上月谴责马克龙的一些表态是“种族主义”，传播“仇恨言论”。

勒德里昂告诉媒体记者，他在双方各自看法中发现许多共同点，“大教长（塔伊布）提议我们朝达成共识共同努力”。

【引担忧】

勒德里昂定于9日前往摩洛哥，与这个北非国家的官员会面。

法国内政部长热拉尔德·达尔马宁上周访问突尼斯和阿尔及利亚，与两国官员讨论安全合作和打击恐怖主义议题。出发前，达尔马宁在意大利首都罗马告诉媒体记者，法国打击的是宗教极端主义思想，不针对某个宗教。

德新社报道，巴黎教师遇害、尼斯教堂遇袭背景下，摩洛哥、突尼斯、阿尔及利亚等国民众担忧法国政府借严打恐怖主义驱逐移民。

尼斯教堂袭击者是一名突尼斯男子，9月非法入境意大利，而后抵达法国。

德新社援引官方数据报道，大约60万突尼斯移民在法国生活，摩洛哥在法移民人数大约100万。（刘秀玲）（新华社专特稿）

(责编：艾雯、燕勐)