人民网>>国际

法外长访埃及寻求缓和关系

2020年11月10日08:29  来源：新华网
 

法国外交部长让-伊夫·勒德里昂8日到访埃及首都开罗，告诉埃方，法国尊重伊斯兰教，寻求缓和与这个阿拉伯大国的关系。

就涉及宗教的争议性漫画，法国总统埃马纽埃尔·马克龙先前的表态令一些伊斯兰国家不满，引发关系紧张。

【道尊重】

勒德里昂8日会晤埃及总统阿卜杜勒-法塔赫·塞西，外交部长萨迈赫·哈桑·舒凯里以及埃及爱资哈尔清真寺大教长艾哈迈德·塔伊布。

在当天举行的记者会上，勒德里昂站在舒凯里旁边，说道：“我在这里强调、再强调我们深切尊重伊斯兰教……我们正在与之斗争的是恐怖主义，那是对宗教的挟持，是极端主义。”

勒德里昂说，这次访问目的是“解释这场斗争”。

一名巴黎教师因展示涉及宗教的争议性漫画上月遭杀害，马克龙随后表达捍卫自由展示那些漫画的权利。不少穆斯林把马克龙的言论视为对伊斯兰教的攻击和侮辱。

塔伊布上月谴责马克龙的一些表态是“种族主义”，传播“仇恨言论”。

勒德里昂告诉媒体记者，他在双方各自看法中发现许多共同点，“大教长（塔伊布）提议我们朝达成共识共同努力”。

【引担忧】

勒德里昂定于9日前往摩洛哥，与这个北非国家的官员会面。

法国内政部长热拉尔德·达尔马宁上周访问突尼斯和阿尔及利亚，与两国官员讨论安全合作和打击恐怖主义议题。出发前，达尔马宁在意大利首都罗马告诉媒体记者，法国打击的是宗教极端主义思想，不针对某个宗教。

德新社报道，巴黎教师遇害、尼斯教堂遇袭背景下，摩洛哥、突尼斯、阿尔及利亚等国民众担忧法国政府借严打恐怖主义驱逐移民。

尼斯教堂袭击者是一名突尼斯男子，9月非法入境意大利，而后抵达法国。

德新社援引官方数据报道，大约60万突尼斯移民在法国生活，摩洛哥在法移民人数大约100万。（刘秀玲）（新华社专特稿）

(责编：艾雯、燕勐)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved