调查显示英近两成零售服务企业难熬过首轮“封锁”

面对第二波新冠疫情，英国政府实施第二轮大范围封锁措施。零售和服务业再度遭受打击。英国近期一项调查显示，近两成零售服务企业难熬过3月开始的第一轮大范围封锁措施。

英国零售数据分析企业本地数据公司和普华永道会计师事务所调查43766家在英国范围内拥有5家以上分店的零售服务企业，发现将近83%在政府第一轮“封锁令”结束后恢复营业，2000余家永久性关门，另有5552家迄今尚未开业，前途暗淡。

英国《泰晤士报》9日援引调查结果报道，受调查企业中，城郊零售商业区店铺恢复营业成功率最高，而受远程办公普及以及旅游业低迷影响，不少市中心店铺迟迟没有重新开门。

普华永道负责零售重组业务的合伙人泽勒夫·侯赛因说，意大利式餐馆、酒吧、影院和娱乐场所迄今仍处关门状态的比例较高，美发店、亚洲风味餐馆、房地产中介、手机店等则属于“恢复活力速度最快且恢复营业比例较高”的企业。

在另一项名为“英国零售业董事长调查”的调查中，管理咨询企业光辉国际调查英国40名大型零售企业负责人，发现将近一半打算未来半年内裁员，超过三分之一打算关闭更多店铺，三分之一预计半年内不会招人。接受调查的企业年营业收入合计大约为1500亿英镑（约合1.3万亿元人民币），雇用员工合计超过200万人。

按照《泰晤士报》说法，这些调查结果显示英国零售业面临持续动荡，而“封锁令”加速推动店铺转向线上经营。（王鑫方）【新华社微特稿】

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