斐济总统首访中国文化中心为两国建交回顾展剪彩

人民网堪培拉11月10日电（记者 陈效卫）11月5日，由中国驻斐济大使馆主办、斐济中国文化中心承办的“携手前行 共创未来——庆祝中华人民共和国与斐济共和国建交45周年图片展”开幕式在斐济中国文化中心举行。斐济总统孔罗特、中国驻斐济大使钱波到场为展览开幕剪彩。这也是斐济国家元首第一次到访斐济中国文化中心。

斐济前驻华大使奈法卢拉及夫人，斐济外交部与斐济教育、遗产和艺术部等政府官员，中斐高级公务员班学员，当地华侨华人和赴华留学生代表，新闻媒体记者等70余人应邀出席。

中国驻斐济大使钱波在致辞中表示，当前中斐两国全面战略协作伙伴关系达到历史最好水平，成为中国与太平洋国家之间关系的典范。建交45年以来，中斐两国政治互信进一步加强，务实合作硕果累累，人文交流丰富多彩。中国现已成为斐济旅游、贸易及外资的重要来源国家。他强调，在两国政府及人民的共同努力下，中斐关系必将迎来新的机遇，续写新的篇章。

斐济总统孔罗特等还欣赏了由中国驻斐济大使馆外交官、华侨华人及斐济艺术家呈现的精彩歌舞。

歌舞表演之后，孔罗特和钱波上台为图片展剪彩，宣布展览开幕。孔罗特在钱波的陪同下，逐一观看了展览图片，深情回顾两国的关系发展和牢固友谊。现场嘉宾们也通过观看展览，体味到中斐建交45年来两国高层互访及文化交流蓬勃发展的每一个重要的历史时刻和精彩瞬间。

参观图片展后，孔罗特饶有兴趣地与钱波共同参观了中心的文创产品陈列室。陈列室展出的近年发往海外的文化礼品，包括制作精细且饱含浓郁传统文化元素的彩绘丝巾、工艺磁盘、景泰蓝葫芦瓶、双面绣团扇，还有憨态可掬的熊猫台灯、迷你皇帝笔筒等新派文创产品，都引起了孔罗特的极大兴趣。

随后，在钱波及夫人陪同下，孔罗特一行来到中心图书馆，体验中国茶艺。中心工作人员向孔罗特一一展示茶艺流程，并简扼介绍了中国茶的炮制过程和品味方式。孔罗特品啜香茗，连连称道。

斐济中国文化中心主任孙杰代表中心全体工作人员感谢孔罗特到访中心，孙杰表示，两国建交纪念活动是双边关系中的大事，斐济总统孔罗特和钱波大使共同莅临中心出席开幕式，更彰显了两国间的深厚友谊。

展览开幕活动圆满落下帷幕，同时也揭开了庆祝两国建交系列活动的序幕。中心在持续展出该图片展的同时，还将推出建交纪念影视展映等系列活动。

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