第十六届中美电影节、中美电视节颁奖典礼“线上”举行

人民网华盛顿11月9日电（记者 吴乐珺）第十六届中美电影节、中美电视节开幕式暨“金天使奖”颁奖典礼当地时间8日在洛杉矶开幕。此次活动通过线上方式举行，近400部影视作品参评，组委会特别设立了“爱与希望”抗疫防疫优秀影视作品主题奖。活动由美国鹰龙传媒公司主办，中国国家广电总局、中国驻洛杉矶总领事馆、美国洛杉矶郡郡政府共同举办。

中美电影节、中美电视节已成为推动中美两国人文交流的重要纽带和桥梁。美国电影《信条》的导演克里斯托弗·诺兰代表出品方华纳兄弟领取了年度最受中国欢迎美国电影奖，他表示非常感谢中美电影节颁发这么有份量的奖项，感谢所有前来观看这部电影的中国粉丝和电影迷。出席颁奖典礼的嘉宾还有中国驻洛杉矶总领事馆总领事张平、美国首位华裔女性国会议员赵美心、中美电影节共同主席、奥斯卡金像奖电影《血战钢锯岭》制片人比尔·麦克尼柯、中国电视艺术家协会主席胡占凡等众多中美政要、好莱坞顶级制作人和影视明星。

演员甄子丹和郑秀文分别凭借电影《叶问4》和《圣荷塞谋杀案》获得年度电影节最佳男女主角奖。秦昊和佘诗曼分别凭借《隐秘的角落》和《鬓边不是海棠红》荣获中美电视节“金天使奖”年度最佳男女主角。唐季礼执导的电影《急先锋》和胡雪桦执导的电影《上海王2》分别入选第十六届中美电影节的开幕式和闭幕式电影。开幕式电影《急先锋》的男主、著名影星成龙也亮相线上颁奖典礼。本届中美电影节和中美电视节还颁发了其他奖项。

活动期间，主办单位还与中国电影股份有限公司、中国电影海外推广公司、中国电视剧制作产业协会、首都广播电视节目制作业协会联合举办影视高峰云论坛和云市场等系列活动，包括众多奥斯卡得主和艾美奖得主在内近30位中美影视业界的权威嘉宾在“线上”高峰云论坛共同围绕“后疫情时代电影产业的挑战与机遇“等话题进行交流。

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