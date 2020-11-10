欧盟考虑协调打击宗教极端主义

欧盟定于13日召开成员国内政部长会议，协调各国打击宗教极端主义。

彭博社9日援引一份会议声明草案报道，“我们要求相互尊重，包括在宗教社区内部……这一要求对伊斯兰教和所有其他宗教一视同仁”。

声明呼吁欧盟委员会促进宗教相关教育。在欧盟境内培训伊玛目等伊斯兰教神职人员，培训内容必须“符合欧洲根本权利和价值观”。

按照声明草案的说法，欧盟必须保护欧洲民众不受宗教极端主义侵害。

彭博社说，欧盟此举可能加剧与伊斯兰国家的关系紧张。

法国、奥地利近期相继发生恐怖袭击，促使欧盟将打击宗教极端主义重新提上主要政治议程。定于12月召开的欧盟峰会也将讨论这一议题。法国总统埃马纽埃尔·马克龙寻求打击宗教“分离主义”，引发与一些伊斯兰国家领导人的矛盾，包括土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安。后者指认马克龙搞宗教迫害。

草案建议欧盟国家和欧盟委员会加强对社交媒体等互联网平台的监管，包括获取加密通信内容，确保数字、数据服务不被用于非法活动、鼓动犯罪、教唆恐怖主义或仇恨。

声明草案强调，外来移民融入欧洲社会，应是“双向车道”。各国政府对移民提供帮助和支持，“但期待更多回报”；移民自身应作出“积极努力”。（胡若愚）【新华社微特稿】

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