成效超预期 未来更可期

习近平主席在第三届中国国际进口博览会开幕式上的主旨演讲中指出：“经过3年发展，进博会让展品变商品、让展商变投资商，交流创意和理念，联通中国和世界，成为国际采购、投资促进、人文交流、开放合作的四大平台，成为全球共享的国际公共产品。”

第三届进博会上，各方嘉宾共话推进合作共赢、合作共担、合作共治的共同开放，共享中国广阔内需市场提供的机遇，获得感满满。

——编 者

国际采购 共享机遇

本报记者 齐志明 罗珊珊

“在首届进博会上，我们就与来自多个重点行业的客户成功签约，第二届的签约量增加了20%，今年进博会上，我们的签约量增长超过五成，再创新高。”施耐德电气全球执行副总裁、中国区总裁尹正兴奋地说。

买买买！签签签！本届进博会上，中外企业商贸洽谈热情高涨，一项项协议签约，一次次掌声响起，国际采购平台作用愈发凸显。连日来，参展商们惊喜不断，采购商们收获满满，购物车成了交易成果的集中体现。

购物车里，少不了“舌尖上的美味”。在家乐福展台，来自意大利的卡萨诺瓦香醋、萨巴提诺松露等“大师级调味料”首次进入中国市场。11月6日，苏宁家乐福与意大利对外贸易委员会举行战略合作签约仪式。苏宁家乐福首席运营官张其喆透露，公司今年进博会采购金额预计达前两届进博会采购的总额。

购物车里，增加了“健康卫士”。今年进博会上，健康卫生尤其受关注，医疗器械及医药保健领域的采购也不断攀升。11月8日，上海申康医院发展中心与16家市级医院的代表，与来自全球的五家跨国医疗器械厂商及外贸代理机构的代表，共同签署了大型医用设备集中采购协议书，中标的28台进口大型医用设备包括先进的CT、磁共振和手术机器人等。

“在洽谈签约方面，我们继续主办大型贸易投资对接会，线上线下合计共有来自64个国家的674家展商、1351家采购商参会，达成合作意向861项。”11月8日，中国国际进口博览局副局长孔福安在新闻通气会上说。

从餐桌美食到大件装备，从组团采购到集中签约，连日来，进博会签约采购亮点纷呈。这个联通中国与世界的国际采购平台，让参展商喜笑颜开，也让采购商乐此不疲，更为中国经济注入新活力。

长长的“购物清单”，正成为国内消费结构升级的“催化剂”。电动牙刷、咖啡机、空气净化器……11月6日，通用技术集团携12家子公司举办集中签约活动，与10余家国外知名企业在家居家电、影音设备等方面达成采购合作。“丰富国内市场供给、满足消费者对美好生活的向往是我们进行采购的主要目的，今年我们消费电子类采购成交额同比增长50%。借助进博会这个国际采购大平台能引入更多优质商品，更好满足国内消费者品质化、多元化、个性化的消费需求。”通用技术集团交易分团负责人王旭升说。

满满的“购物车”，正为国内产业升级注入“加速度”。瑞士企业卓郎集团的展位上，陈列着各种纺纱设备，其中一台可以生产电子级玻璃纤维的捻线机被放在了展台中央——它产出来的产品晶莹剔透，和一般的纱线完全不同。11月6日，中国巨石集团向卓郎采购价值近1.2亿元的捻线机，用于公司新的电子布生产线。巨石集团采购供应部总经理孙兆华说，通过“买全球”提升企业智能制造水平和能力，是巨石积极参加进博会的初衷。今年公司加大项目采购支出，引入了不少先进的智能制造设备，一定会助力公司加快智能化发展步伐。

投资促进 互利共赢

本报记者 王新萍 王 慧 韩晓明 曲 颂

“我们宣布，在未来5年内，在中国新增投资4.51亿欧元。”在第三届进博会上，德国药企勃林格殷格翰公布在中国的发展愿景，表示将扩大现有生产基地，加大对中国的创新战略布局。

全球十大半导体厂商之一的英飞凌宣布，将新增在华投资，扩大其无锡智能工厂的产能，有效提升英飞凌本地供应链效率，缩短产品投入市场时间。

首次参加进博会的世邦魏理仕商业地产咨询公司收获满满。前来洽谈业务的采购商，近80%与之签下意向协议。“中国服务进口量近年来逐年上升，是一个拥有巨大‘含金量’的蛋糕。”公司中国区战略顾问部主管陈学海希望抓住中国经济率先复苏和加速开放转型中的新机遇。

连续3年参展的惠氏营养品宣布其大中华区总部落户上海；以色列科技企业沃特金积极推动在浙江南浔建设工厂进程，实现进博会同款展品本地化生产；瑞士SGS集团首发区块链赋能中国市场全渠道解决方案，11月7日，在中国的首个区块链食品溯源项目签约……

在进博会贸易投资对接会现场，80张洽谈桌前，境内外企业代表“一对一”交流，一旁大屏幕上实时显示数据，达成合作意向数、现场签约数、实地考察意向数不断攀升。

进博会期间，中国10余个省份举办采购洽谈会、产业投资对接会等活动。仅浙江省与欧洲领军企业的对接会上，就签约外资项目61个。

一份份协议，展现各界对中国经济的信心。今年前三季度，中国实际使用外资7188.1亿元，同比增长5.2%；货物贸易进出口总值达23.12万亿元，同比增长0.7%，季度进出口总值创出历史新高……“今年，中国将是全球唯一实现正增长的主要经济体。”在勃林格殷格翰看来，中国经济的韧性与活力，正是他们不断增资中国的重要原因。

截至11月8日上午，第四届进博会已有许多展位被预订，现代汽车集团、米其林集团、德勤等近百家跨国企业决定再次赴约。

进博会磁力效应背后，是各界对中国加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局的信心。中国有14亿人口，中等收入群体超过4亿，是全球最具潜力的大市场。外资看好中国，不仅基于当前中国稳健复苏的经济，更因为中国持续深化改革、全面扩大开放带来的长久机遇。

“中国构建新发展格局，将转化成更大的需求和机遇；我们对中国的进一步发展，始终秉持乐观态度。”英飞凌科技大中华区首席财务官魏惟士的话反映了参展商的心声。中国三星总裁黄得圭说，中国加快构建新发展格局，这对外资企业在华投资决策有着重要意义。我们不仅可以投入到中国潜力巨大的内需市场，也可以作为供应链企业同中国本土企业一道参与到国内国际双循环相互促进的进程中。

一个更加开放的中国，将同世界形成更加良性的互动，带来更加进步和繁荣的中国和世界。

人文交流 美美与共

本报记者 曹玲娟

戴两层口罩、飞20多个小时，全程严格遵守防疫措施……两位意大利参展商马可与齐诺的进博之旅不容易。

为什么如此坚持？用上海市委党校开放战略研究中心主任邹磊的话形容：在全球疫情持续蔓延的严峻形势下，中国如期举办第三届进博会，有助于分享中国市场机遇、提振国际市场信心，为世界经济复苏增添动力。

马可与齐诺带来的是那不勒斯引以为傲的贝雕艺术。马可说：“进博会结束后，我打算用足签证时间，多拜访一些中国客户。”

犹如一块巨大磁石，进博会吸引全球企业与商品。进博会，交易的是商品和服务，交流的是文化和理念。追求幸福生活是各国人民的共同愿望。进博会不是中国的独唱，而是各国的大合唱。

走在国家会展中心（上海）非物质文化遗产展示区里，耳边传来地道的中国戏腔，提线木偶正随乐起舞。浙江龙舞、海盐滚灯、宁夏花儿……中国多个省份精心设计的展示项目，意大利、尼泊尔等国家的人文形象展示——进博会云集五大洲和中国各地的参展商、采购商，搭建起不同文化背景人士之间的交流平台。

具体文化配套活动之外，进博会更多的人文交流是在最新的产业、科技和消费前沿趋势的交流中，中外思想碰撞产生的智慧共享。经过3年发展，进博会正成为世界观察中国开放更加清晰的窗口。越来越多的国家、企业通过这个窗口感知中国、了解中国。

意大利制造商法拉帝集团将游艇“超级出水丽娃”带到进博会现场。法拉帝集团认为，参加进博会的意义远不止于业务拓展。“我们想通过进博会这个平台告诉大家，工匠精神是很可贵的，也希望结识更多理念相近的朋友。”法拉帝集团上海代表处首席代表陈钢说。

传统手工艺都很发达的中日两国如何互鉴互惠？进博会现场，专注东方美学的生活平台东家APP与日本丸红株式会社旗下JMC达成战略合作。“正是在守护传统美学及手工艺上的共同信念，让双方对本次合作一拍即合。”东家总裁孟文博介绍。明年，紫砂壶、苏绣等中国非遗手工艺品将出现在日本东京羽田机场。

上海市社会科学界联合会主席王战说，进博会搭建的人文交流平台，“会在交流创意和理念上起到很大作用，进而给我们带来消化吸收再创新的灵感，推动我国产业竞争力的提高。”

栽好梧桐，有凤来仪。安全、精彩、富有成效的第三届进博会，勾勒的是一幅美美与共的人类文明画卷。

开放合作 共创未来

本报记者 赵梦阳 王 慧 刘 融

从首饰、刺绣、地毯等手工艺品，到各类食品、饮料等日用品，土耳其by hand大巴扎总经理拉玛赞带来的展品琳琅满目，展位前人头攒动、熙来攘往。

从首届进博会开始，拉玛赞就产生了强烈的参展意愿。第二届进博会时，因展位太火、申请太晚，只能作罢；今年，他通过与土耳其CLK控股集团合作，终于在进博会食品及农产品展区获得“一席之地”。

“我们得到了中国政府在租金、通关等方面的巨大支持，中国的开放精神让人印象深刻。中国市场极具潜力，我们希望能找到更多可以长期合作的伙伴。”拉玛赞对在中国发展信心满满。

像拉玛赞这样的参展商还有很多。如今，进博会已经成为众多国际知名企业产品展示发布的首选平台、进入中国市场的“标配”路径。

今年是依视路第三次参加进博会。这家致力于联合各方力量共建近视防控生态圈的法国企业，在前两届进博会上为近万人提供了眼健康筛查服务，往届进博会期间启动的“近视管理白皮书”等合作项目已落地生根、开花结果。

在本届进博会上，依视路全球首发了可延缓青少年近视发展的镜片和光学生物测量仪。依视路相关负责人表示，中国市场不仅蕴藏着巨大空间，更为各方创新发展提供了动力。

利用AI控制技术帮助老人实现独立行走的“步行训练机器人”、智能调节空气温度和湿度的“6恒气候站”系统等，日本松下电器展台的“健康养老”新科技成果透露着绿色环保的气息。

三度参展，松下电器在进博会上取得丰硕成果。本届进博会上，松下电器又与中国太保成功牵手，将为太保家园养老社区在智慧养老方面提供更强的产品和技术保障。

“进博会是一个开放合作的平台，为加速全球创新合作做出了积极贡献。”松下电器中国东北亚公司总裁本间哲朗表示。很多参会人士评价，今天的中国正在搭建三座桥：通往世界之桥，通往繁荣之桥，通往未来之桥。在全球经济萎靡不振、复苏乏力的背景下，进博会为跨国公司发展提供了绝佳平台与窗口。

中国如期举办第三届进博会，体现了中国同世界分享市场机遇、推动世界经济复苏的真诚愿望。全球企业积极参与进博会，谋求合作发展，也展现出对中国经济未来的坚定信心。下一步，中国将秉持开放、合作、团结、共赢的信念，坚定不移全面扩大开放，将更有效率地实现内外市场联通、要素资源共享，让中国市场成为世界的市场、共享的市场、大家的市场，为国际社会注入更多正能量。

在开放中创造机遇，在合作中破解难题。在进博会这个舞台上，中国同世界各国一道，共同应对风险挑战，共同加强合作沟通，共同扩大对外开放，为全球经济复苏分享中国红利、提供中国动力。

展览展示精彩纷呈，对接洽谈深入开展，防疫保障安全高效，运营服务平稳有序……第三届进博会，一定能够办成一届安全、精彩、富有成效的国际博览会。

《 人民日报 》（ 2020年11月10日 05 版）

(责编：艾雯、燕勐)