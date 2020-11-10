中联部为外国驻华使节举办十九届五中全会精神吹风会

本报北京11月9日电 （记者白紫微、程是颉）中共中央对外联络部9日为外国驻华使节举办十九届五中全会精神吹风会，包括60多位驻华大使在内的100多个国家的高级外交官出席。

中共中央对外联络部部长宋涛，十九届五中全会精神中央宣讲团成员、中央财经委员会办公室副主任尹艳林，中国社科院马克思主义研究院党委书记、副院长辛向阳，中国宏观经济研究院院长王昌林等向外国驻华使节作了宣讲。

宋涛和宣讲团成员及专家们向驻华使节介绍了在以习近平同志为核心的党中央领导下中国“十三五”时期取得的全面发展成就、“十四五”规划和2035年远景目标建议出台的过程以及五中全会提出的新发展阶段、新发展理念和新发展格局等重大论断和重要举措，强调十九届五中全会不仅为中国发展提供强大动力，也将为世界经济复苏注入更大信心，为各国发展提供更多机遇。

吹风会通过播放专题短片、权威解读和现场互动等方式，全面生动介绍了中共十九届五中全会的历史意义、主要内容和世界影响。吹风会以联合国六种官方语言同步向全球直播。

与会驻华使节表示全会为中国在新的历史阶段实现高质量发展描绘了清晰蓝图，将对世界产生重大而积极的影响。希望同中方加强治国理政经验交流互鉴，共建更加美好的世界。

《 人民日报 》（ 2020年11月10日 03 版）

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