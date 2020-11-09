外交部：中国开放的大门会越开越大

人民网北京11月9日电 据外交部网站消息，外交部发言人汪文斌主持9日例行记者会。记者会实录如下：

法新社记者：据印度媒体报道，一艘运载澳大利亚煤炭的印度商船自6月以来一直被困在河北唐山附近的一个港口。你能否介绍情况？

汪文斌：我不掌握你说的具体情况，建议你向有关主管部门或地方政府了解。

CNN记者：在美国大多数媒体宣布拜登当选美国新一届总统之后，很多国家都已向拜登致贺。中方迟迟未表态的原因是什么，是否觉得美国总统选举结果仍不确定，或者有其他考量？中方何时会发去贺电？

汪文斌：关于第一个问题，我们注意到拜登先生已经宣布成功当选。我们理解，大选的结果会按照美国的法律和程序作出确定。

关于第二个问题，我们将按照国际惯例办理。

我们历来主张中美双方应该加强沟通对话，在相互尊重的基础上管控分歧，在互惠互利的基础上拓展合作，推动中美关系健康稳定发展。

总台央视记者：中方昨天发布了中国—海合会部长级视频会议将召开的消息，你能否介绍有关情况？中方对此次会议有何期待？

汪文斌：中国—海合会部长级视频会议将于今天晚些时候举行，王毅国务委员兼外长及海合会“三驾马车”——现任轮值主席国阿联酋外交与国际合作部长阿卜杜拉、候任轮值主席国巴林外交大臣扎耶尼、海合会秘书长纳伊夫及其他成员国代表出席。

中方与海合会及其成员国保持着长期友好关系，双方在涉及彼此核心利益和重大关切问题上相互理解、相互支持，能源、经贸、人文等领域合作富有成果。面对突如其来的新冠肺炎疫情，中海守望相助，共克时艰，开展了卓有成效的抗疫合作，谱写了团结合作的友谊新篇章。王毅国务委员兼外长将与海方代表围绕中海关系、中海抗疫合作及共同关心的地区问题深入交换意见。我们相信此次会议将有助于中国同海合会关系进一步发展。

NBC记者：当前中美关系处于历史低点，中方期待拜登新政府作出何种实质举动来改善双方关系？

汪文斌：我刚才已经介绍了中方在美国总统选举和中美关系问题上的有关立场。

彭博社记者：拜登上任后，中方会否继续履行中美第一阶段经贸协议？还是寻求同美方重新磋商有关条款？

汪文斌：我刚才已经阐述了中方在有关问题上的立场。关于中美经贸问题，请你向中方主管部门询问。

路透社记者：拜登在竞选中曾作出不利于中方的表态。现在拜登已胜选，中方如何看待他提出的有关施政纲领对中美关系的影响？

汪文斌：中方在有关问题上的立场是一贯和明确的，维护国家主权、安全、发展利益的决心坚定不移。我们历来主张中美双方应该在相互尊重、互不干涉内政的基础上管控存在的分歧，推动中美关系实现健康稳定发展。希望美国新一届政府同中方相向而行。

总台国广记者：日前，几内亚宪法法院宣布总统选举最终结果，现任总统孔戴以59.5%的得票率赢得选举。中方对此有何评论？

汪文斌：中方对孔戴总统胜选表示热烈祝贺，相信在孔戴总统领导下，几内亚人民将团结一致，在国家发展建设道路上迈出更大步伐。中几是患难与共、相互支持的好朋友、好兄弟。中方珍视两国传统友谊，愿同几方一道，推动两国全面战略合作伙伴关系取得更大发展，造福两国人民。

中新社记者：中国国家统计局、商务部和海关总署等部门近期发布统计数据，均显示中国经济正稳步回升。你认为这对全球经济复苏将产生什么影响？

汪文斌：当前，中国疫情防控取得重大战略成果，经济社会运行稳步复苏，充分表明中国经济的强大韧性和巨大潜力。国际货币基金组织等权威国际机构预测，中国将是今年唯一能够保持正增长的主要经济体。

随着中国经济企稳复苏和积极构建新发展格局，中国对世界经济复苏增长的拉动作用将进一步显现。今年前三季度，中国同东盟、欧盟及美国、日本、韩国等国进出口贸易额克服疫情影响逆势上扬。中国企业对“一带一路”沿线国家非金融类直接投资达130.2亿美元，同比增长29.7%。习近平主席在第三届中国国际进口博览会开幕式上宣布，中国将坚定不移全面扩大开放，更有效率地实现内外市场联通、要素资源共享，让中国市场成为世界的市场、共享的市场、大家的市场。作为一个有14亿人口、中等收入群体超过4亿、全球最具潜力的大市场，中国开放的大门会越开越大，合作的机遇会越来越多。我们将与各国一道进一步加强疫情防控合作，积极维护全球产业链供应链稳定，坚定不移推动构建开放型世界经济，为全球经济复苏注入更多正能量。

彭博社记者：上个月，习近平主席在联合国大会纪念北京世界妇女大会25周年高级别会议上发表讲话，呼吁促进性别平等。中方认为卡玛拉·哈里斯当选美国历史上第一位女性副总统对实现这一目标有何影响？

汪文斌：中国有一句话不知道你听说过没有，叫“妇女能顶半边天”。中方始终致力于实现性别平等，始终致力于促进全球妇女事业的发展和进步。

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