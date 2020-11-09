专访上合组织秘书长诺罗夫：构建责任共担的共同体

上海合作组织秘书长诺罗夫（图片来源：上海合作组织官网）

人民网北京11月9日电 上海合作组织成员国元首理事会第二十次会议将于11月10日以视频方式举行。上海合作组织秘书长诺罗夫在峰会前夕接受人民网记者专访时表示， 当前国际关系正发生深刻变化，上合组织被视为全球秩序的重要支柱之一，其多边合作机制为维护和平稳定和保障成员国发展作出重大贡献。

诺罗夫表示，近一年来，国际政治和各国经济社会发展受到新冠疫情的严重冲击。在此背景下，上合组织成员国领导人将在峰会期间讨论加强上合组织合作的优先事项，包括：安全领域合作，打击恐怖主义和其他极端主义意识形态传播，打击使用信息和通信技术实施犯罪及毒品犯罪等。

推动“后疫情时代”经济复苏

诺罗夫表示，受新冠疫情影响，世界正经历二战以来最严重的经济下滑。上合组织为应对新挑战、新冠疫情对社会、政治、经贸领域的冲击搭建有效平台，体现出组织合作的巨大潜力。当前的重中之重，是采取危机干预措施，通过集体行动促进组织框架内的多边经贸、投资、金融合作发展。

诺罗夫强调，本次峰会期间，将批准《落实上合组织至2025年上合组织发展战略的行动计划》，其中组织近150场各项活动，主要侧重于推动“后疫情时代”区域经济复苏。

数字化进程加速世界经济重心东移

诺罗夫指出，现代世界面临前所未有的革命性技术变革。疫情加速了经济和社会生活各领域的数字化转型进程，数字经济将在重建世界经济中发挥越来越重要的作用。 数字化进程加速世界经济的重心向东方转移。

他介绍，多数专家一致认为，未来几十年，欧亚大区域将成为世界经济的引擎。上合组织成员国覆盖了欧亚地区60%的疆域和近半数的世界人口，为开展信息技术及数字经济创新提供了庞大市场。近年来上合组织的多个发展纲要中都将发展数字贸易视为合作的一个重点方向。数字互联互通将创造新的经济增长点，提高投资吸引力，为经济发展开辟新的前景和机遇。

携手构建责任共担的共同体

诺罗夫指出，疫情暴发以来，上合组织充分调动现有的卫生安全和应对流行病合作机制，就成员国共同抗击疫情举行了多场会议、论坛和磋商。各成员国相互支持，在居民医疗、社会保障等方面开展了有效的交流合作。

今后，上合组织成员国将继续加强在公共卫生领域、应对突发公共卫生事件等领域合作，深化研制药物、疫苗和检测系统的科技合作。

他强调，面对仍在持续的全球疫情，没有哪个国家能够孤军奋战，全球携手共同合作才是战胜病毒的应有之道。

诺罗夫指出，全球政治和经济局势动荡，经济全球化进程伴随着单边主义的抬头和保护主义的加剧。疫情的蔓延加重了这一趋势，但国际社会不能任由单边主义和保护主义破坏国际秩序和国际准则，国际社会应凝聚各方利益，就区域及国际安全问题达成更广泛共识。上合组织各成员国奉行开放发展理念，致力于构建责任共担的共同体。这需要整个国际社会的共同努力。（邓洁 实习生金启彤）

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(责编：于洋、杨牧)