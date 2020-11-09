上海合作组织蓝皮书《上合组织命运共同体建设：机遇和挑战（2020）》线上发布会举行

人民网北京11月9日电（记者谢亚宏、邢雪）中国上合组织研究中心、中国国际问题研究院9日在京举办了上合组织蓝皮书《上合组织命运共同体建设：机遇和挑战（2020）》线上发布会。来自外交部、中国社会科学院、世界知识出版社的代表以及国内上合组织研究智库专家学者参加活动。

中国政府欧亚事务特别代表李辉大使出席发布会并致辞。他代表外交部对蓝皮书出版表示热烈祝贺，指出今年的蓝皮书紧扣构建人类命运共同体这一重大时代命题，汇集上合组织各国知名专家对上合组织发展的独到见解，对推动构建更加紧密的上合组织命运共同体、助力国际社会携手共克时艰具有重要的理论价值和实践意义。

中国上合组织研究中心主任、中国国际问题研究院院长徐步大使在讲话中简要分析了当前上合组织面临的形势和任务，阐述了编纂蓝皮书的宗旨和目的，表示将努力把上合组织蓝皮书打造成上合组织研究的金字招牌，为构建上合组织命运共同体建设提供更加有力的智力支持。

世界知识出版社总编辑章少红、中国社科院俄罗斯东欧中亚研究所所长孙壮志在致辞中对蓝皮书出版表示祝贺，对中国上合组织研究中心致力于促进中外上合组织研究智库的交流合作给予高度评价，表示蓝皮书的出版必将对上合组织命运共同体建设起到积极的推动作用。

蓝皮书执行主编、中国上合组织研究中心秘书长邓浩研究员简要介绍了蓝皮书内容和中国上合组织研究中心工作，表示为庆祝上合组织成立二十周年，明年将精心组织国内外权威专家学者撰写出版纪念版蓝皮书。

蓝皮书作者代表、陕西师范大学中亚研究所所长李琪教授、上海政法学院中国—上合组织国际司法交流合作培训基地欧亚研究所所长李新教授、国务院发展研究中心欧亚社会发展研究所研究员、中国人民大学—圣彼得堡国立大学俄罗斯研究中心副主任王宪举研究员也在发布会上发言，从政治安全、经济合作、人文交流等视角简要分析了构建上合组织命运共同体面临的机遇和挑战。

上合组织蓝皮书是中国上合组织研究中心倾力打造的学术品牌，旨在为上合组织发展提供及时有力的智力支持。迄今已出版《上海合作组织：回眸与前瞻（2002-2008）》《新时期上合组织组织：形势和任务（2018-2019）》。此次出版的蓝皮书由戚振宏主编、邓浩执行主编，主要分析了疫情形势下构建上合组织命运共同体面临的机遇和挑战，作者来自上合组织8个成员国，反映了上合组织研究的最新成果。

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