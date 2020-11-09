强化组织保障 开启新的征程 ——欧美同学会地方组织建设现场会在南京召开

11月5日，欧美同学会地方组织建设现场会在南京召开。这是在全国上下深入学习贯彻党的十九届五中全会精神、全面开启“十四五”奋斗新征程之际，欧美同学会举办的一次关于组织建设的重要会议，也是党的十八大以来欧美同学会第一次召开地方组织建设工作专题会议。

欧美同学会副会长、中国教育国际交流协会会长、教育部原副部长刘利民，江苏省委常委、统战部部长杨岳，欧美同学会党组书记、秘书长王丕君，江苏省欧美同学会会长、省住房和城乡建设厅厅长周岚，江苏省委统战部常务副部长李国华，南京市委常委、统战部部长华静，江苏省委统战部一级巡视员方未艾出席会议。会议由欧美同学会党组成员、副秘书长程洪明主持。

欧美同学会副会长、中国教育国际交流协会会长、教育部原副部长刘利民

加强组织建设，汇聚磅礴力量

此次地方组织建设现场会，旨在进一步落实总书记重要讲话精神及《关于加强欧美同学会（留学人员联谊会）建设的意见》《欧美同学会（中国留学人员联谊会）改革方案》文件精神，总结交流组织建设工作经验，以问题导向推动工作落实，促进欧美同学会组织建设再上新台阶，为开创留学报国事业新局面提供坚强的组织保障。

2016年，中共中央办公厅印发的《关于加强欧美同学会（留学人员联谊会）建设的意见》提出，欧美同学会要坚持弘扬留学报国传统，以健全组织体系为基础，以扩大组织覆盖为重点，以提升组织效能为关键，为全面推进科教兴国战略和人才强国战略、实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。

全国一盘棋，谋篇布局开新姿。近年来，欧美同学会组织建设不断迈出新步伐，奏响更强音。截至目前，全国省（区、市）、新疆生产建设兵团和副省级城市欧美同学会数量从2016年34家增加到45家，省级组织覆盖率达到了94%，副省级城市为100%，省会城市达到了80%；国别分会建起全国性组织架构；截止到今年上半年，市（地、州、盟）已成立组织近100家，县（市、区、旗）成立组织80家；培养了一支思想政治坚定、事业成就突出、代表性广泛、联系紧密的留学人员代表人士队伍，形成了组织体系更加健全、会员数量和质量双提高、组织活力进一步增强的良好局面。

“作为党领导的留学人员组织，我们比历史上任何时期都更需要把留学人员组织起来，让留学人员群体的作用充分释放出来。”王丕君指出，必须继续深入推进组织建设，为当好党联系广大留学人员的桥梁纽带、党和政府做好留学人员工作的助手和广大留学人员之家提供更加坚强的组织保障。

欧美同学会（中国留学人员联谊会）党组书记、秘书长王丕君

数据说话，地方组织建设的江苏路径

“本次欧美同学会地方组织建设现场会，主题鲜明、契合实际、影响长远，必将为推动留学人员事业新发展、开创欧美同学会工作新局面，注入新的强大动力。”江苏省委常委、统战部部长杨岳指出。

江苏省委常委、统战部部长杨岳

江苏省委统战部常务副部长李国华的一组数据显示，江苏省欧美同学会成立三年多来，共成立地方组织84家，其中，13个设区市实现组织“全覆盖”；留学人员较集中的县（市、区）成立44个、占比近50%；重点高校和科研院所共成立欧美同学会分会26个。

江苏省委统战部常务副部长李国华

“南京欧美同学会基本涵盖了全市5万归国留学人员中的代表人士；实现了全市12个区级组织全覆盖，内设了留欧、美加、澳新、留亚4个国别分会。”南京市委常委、统战部部长华静说。

南京市委常委、统战部部长华静

盐城市在江苏省率先成立了市级参公群团性质的欧美同学会，率先实现了基层、园区、高校欧美同学会组织建设全覆盖，说起这两个“率先”，江苏省盐城市委常委、统战部部长、组织部部长勾凤诚如数家珍，“未来将继续围绕‘筑巢留人’的思路，让组织氛围更浓郁，让留学人员更倾心。”

江苏省盐城市委常委、统战部部长、组织部部长勾凤诚

“融入好就是优势，结合好就能形成合力。把地方组织建设和经济建设相结合，我们找到了工作的发力点。”江苏省无锡高新区党工委委员、新吴区委常委、统战部部长匡辉说，无锡高新区欧美同学会将组织建设充分融入到高新区的建设发展，将自身优势和中心工作相结合，走出了一条服务地方经济和留学人员发展的创新路子。

江苏省无锡高新区党工委委员、新吴区委常委、统战部部长匡辉

“江苏省欧美同学会坚持以组织建设为依托，以实践创新为突破，不断探索形成留学人员统战工作的江苏路径。”李国华说。此次组织建设现场会在江苏召开，与江苏省欧美同学会不断扩大组织覆盖面和联系范围，组织建设提质增效密不可分。

通过召开此次现场会，欧美同学会地方组织建设的“江苏经验”也将在更多地方推开。程洪明指出，希望各级组织积极借鉴江苏省欧美同学会组织建设的经验做法，以“行百里者半九十”的觉悟，继续加强组织建设工作；以“千方百计”的服务意识，重点做好归国留学人员的服务工作；以“百步穿杨”的精准定位，最大限度地调动组织的凝聚力和创造力；以“百花齐放”的开放姿态，鼓励各类组织和留学人员积极建言献策。

欧美同学会（中国留学人员联谊会）党组成员、副秘书长程洪明

问题导向，全力推动组织建设

参加此次现场会的包括各省（区、市）、新疆生产建设兵团、副省级城市欧美同学会负责同志，地方统战部相关部门负责同志，江苏省、南京市以及各设区市、部分高校欧美同学会代表，百余人齐聚南京，凝聚共识、交流经验，共同为推动欧美同学会的组织建设献计献策。

树立问题导向，主动对标对表。“全国性组织建设工作起步较晚，各级各类组织发展还不平衡。会员数量与归国留学人员总量还不相适应，联系留学人员范围还不够广。服务质量和水平与广大留学人员对‘家’的期盼相比仍有一定差距。”王丕君指出，既要看到欧美同学会组织建设取得的长足进步，也要清醒地认识到问题和不足。

欧美同学会及时召开地方组织建设现场会，以“授之以渔”的工作理念、以研讨交流的分享模式、以广开言路的做法、以总览全局的工作部署，为地方组织搭建平台、拓展视野、厘清思路。

江西省委统战部五处处长、江西省欧美同学会秘书长田玲说，“会议通过领导讲话引领、地方交流示范、分组讨论研究的方式，进一步厘清了当前地方组织建设中存在的痛点和难点，对于全国各级地方组织建设必将起到极大的推动作用。”

四川欧美同学会秘书长王剑说，四川欧美同学会将严格对照问题，聚焦工作定位，强化问题导向，以传达学习进一步统一思想，以“聚人、建网、强体”深入夯基，持续推进以政治吸纳、思想引领和作用为主的全省地方组织建设，推动四川留学人员工作高质量发展。

成都欧美同学会副秘书长刘嘉说，将坚持质量和数量并重，扩大会员队伍、优化会员结构，拓宽基层组织会员发展渠道，吸引更多留学人员特别是青年留学人员，团结引导广大归国留学人员为成渝地区双城经济圈建设彰显海归新担当和新作为。

“组织建设是事关欧美同学会事业发展的基础性和保障性工作，需要各级组织一起努力。”王丕君指出，要瞄准问题精准发力，各级组织要积极争取地方党委政府支持，更好适应欧美同学会事业快速建设发展；要形成上下贯通、协同协作的组织工作理念，让组织体系“筋络气血”贯通起来；要确保组织建设正确方向，提升全国性组织整体效能；努力在组织建设上取得更大的成绩，为欧美同学会事业蓬勃发展铸就坚强有力的组织保障，为全面建设社会主义现代化国家汇聚起磅礴的海内外留学人员智慧和力量。

来源：欧美同学会《留学生》杂志