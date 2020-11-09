新华社上海11月7日电题：全球“宝藏级”美食荟萃——进博会食品及农产品馆遍藏世间珍馐

新华社记者郑钧天、孙奕、袁全、何曦悦

英国下午茶、意大利葡萄酒、泰国热带水果、韩国火鸡面、赞比亚野生蜂蜜、加拿大龙虾和咖啡……第三届中国国际进口博览会食品及农产品馆里，全球“宝藏级”美食荟萃。

多国使节亲临现场，纷纷卖力推介本国珍馐。各国展商均期待能找到“展品变商品”最短链路，让本国特产尽快成为中国老百姓的“家常菜”。

11月7日，观众在第三届进博会食品及农产品展区品尝法国红酒。新华社记者 陈飞 摄

进博会食品及农产品馆成美食“联合国”

今年的进博会食品及农产品馆，几乎被打造成了美食“联合国”。

进博会英国馆以“珍馐美食在英国”为主题，让来自英国各区域的100多个品牌集中展示。除来自英格兰的伏特加与金酒、谷物、巧克力以及黄油饼干，苏格兰的威士忌，北爱尔兰的苹果酒和苹果汁、薯片和玉米片等特产以外，该馆还把英式下午茶带到展会现场。

11月7日，在第三届进博会食品及农产品展区英国馆，参观者品尝英国伦敦的亚曼茶。新华社记者 陈晔华 摄

来自伦敦的亚曼茶，联合英国的饼干、巧克力品牌一起，让观展者舒服地坐在沙发上，品尝新泡好的英国红茶和燕麦饼干。亚曼茶中国公司合伙人袁利人介绍说，针对中国年轻群体的需求，该公司带来了冷泡茶。“冷泡茶冲泡方便，有浓郁的果香，且低糖、健康。”

“在意大利美食中，美酒必不可少。”意大利忠利农业集团有关负责人表示，“我们希望以意大利葡萄美酒为媒，让中国人体验意式生活。”记者在展馆看到，意大利20个产区的明星葡萄酒悉数登场：包括来自皮埃蒙特产区的古胜巴尔贝拉红、威尼托产区的歌朗阿马罗尼红、普利亚产区的林凯普里米蒂沃红等，在展出的近百款意大利葡萄酒佳酿中，很多产品为首次进入中国。

11月5日，在第三届进博会食品及农产品展区的加拿大Tims咖啡展台，工作人员往咖啡机里添加咖啡豆。新华社记者 陈晔华 摄

加拿大等国产品则打造了适应中国消费者习惯的新品。加拿大知名品牌Tims咖啡特别在本届进博会首发两款咖啡——挂耳咖啡和冻干咖啡，以满足中国消费者的咖啡饮用习惯与趋势。

11月5日，在第三届进博会食品及农产品展区的韩国三养食品展台，工作人员为参观者盛一款三倍辣的火鸡面。新华社记者 陈晔华 摄

在韩国三养食品株式会社展台，一场别开生面的挑战赛正在进行：谁能在现场吃下一整份3倍辣度的火鸡面，就能获得展商准备的小礼品。韩国三养食品株式会社相关负责人介绍说，该公司首次以“火鸡面专题馆”的形式与广大客商见面，在现场制作多种口味的火鸡面供客商品尝，以提升现场观展的体验感，活跃气氛。

大使亲自带货，推介本国“名吃”

值得关注的是，在第三届进博会期间，多位外交官组团来此推荐“看家产品”。

11月7日，在第三届进博会食品及农产品展区绿地食品馆，工作人员摆放斯洛文尼亚的白葡萄酒。新华社记者 陈晔华 摄

“斯洛文尼亚阳光充沛、气候适宜、土壤肥沃，以出产世界顶级品质葡萄酒而著称。”斯洛文尼亚驻华大使苏岚在绿地食品馆向采购商们隆重推介了斯洛文尼亚的白葡萄酒、干红葡萄酒。“南非牛肉口感鲜嫩且肉质紧实。”南非驻沪总领事何安娜特地为首次进入中国市场的南非牛肉等产品“站台”。

11月7日，在第三届进博会食品及农产品展区绿地食品馆，工作人员（左）向参观者介绍南非牛肉。新华社记者 陈晔华 摄

新西兰驻华大使傅恩莱、新西兰驻沪代总领事马克文则联合为首次参展进博会的青口贝做推介：青口贝是一款富含蛋白质、低脂肪、低热量的健康食品，因独特的翠绿色外壳而享有“来自南太平洋的翡翠”的美誉。

11月7日在第三届进博会食品及农产品展区拍摄的泰国食品及农产品馆。新华社记者 陈晔华 摄

“今年是中泰建交45周年，此次泰国将参与进博会上升为政府行为，足见泰国对从中国持续扩大开放中获得更多机遇的信心。”泰王国驻上海总领事馆商务处商务助理李铮告诉记者，与前两届由泰国商会组织企业参与进博会不同，今年泰王国商业部国际贸易厅首次筛选和组织食品企业、消费品企业参展。

展品变商品：洋特产将成百姓“家常菜”

“来了3年，还想再来3年。”新西兰乳业巨头恒天然在本届进博会上带来多款“全球首发”和“中国首发”产品。如不再依赖冷链物流、可常温保存的安佳醇易雪顶稀奶油在进博会上全球首发。恒天然大中华区首席执行官周德汉期待，该公司旗下产品可以通过参展进博会，进一步提升中国市场触达率。

目前，进博会平台已成为国际商品展示的集聚地。对于广大国际客商来说，如何在中国寻找到“展品变商品”的最短链路，持续释放进博会平台动能和溢出效应，成为当务之急。

11月7日在第三届进博会食品及农产品展区乐斯福展台拍摄的酵母。新华社记者 陈晔华 摄

酵母是法国企业乐斯福的“王牌产品”。该公司负责人表示：“世界上每3个面包中，就有1个是用乐斯福酵母制作的。我们期待，通过进博会平台，让乐斯福的‘燕子酵母’走入中国千家万户。”

“第三届进博会期间，来自比利时、德国、俄罗斯、日本等12个国家和地区的近300款第三届进博会同款商品将同步上架全国近百家G-Super绿地优选进口超市，供消费者‘场外’同步尝鲜。”绿地控股集团董事长、总裁张玉良表示，绿地全球商品贸易港集团将助力海外企业快速进入中国市场。“绿地全球商品贸易港正同步发力贸易端及零售端，推动进口资源‘花落全国’，让全国消费者在家门口就能买到‘进博同款’。”

11月7日，在第三届进博会食品及农产品展区乐斯福展台，工作人员现场制作一款“高跟鞋”面包。新华社记者 陈晔华 摄

据悉，此次在进博会“内外同步”的商品品类涵盖休闲食品、酒水饮料、乳制品、粮油等，如来自波兰的啤酒、意大利的葡萄籽油、乌克兰的谷物饮料、越南的坚果以及塞浦路斯果汁等具有各国特色的展品，都已在G-Super全国门店同步亮相。（参与采写：黄安琪、周蕊、高少华）

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