泰国推广数字化汉语课堂模式

在孔敬公立华侨学校，泰国小学生在智慧汉语课堂上学习汉语。记者孙广勇 摄

人民网曼谷11月9日电（记者孙广勇）在泰国东北部孔敬府的孔敬公立华侨学校，记者看到了一堂精彩的智慧汉语课堂示范课。生动有趣的教学内容加上《易汉语》教材丰富的线上网络资源的使用，学生们在老师引导下，师生高度有效的互动，整个课堂牢牢抓住了每个学生的注意力。三年级学生塔纳帕兴奋地说：“大屏幕电视里有卡通动物与我们互动，有时问我们问题、有时带我们读汉语，这样有趣的汉语教材与设备很好玩，觉得上汉语课很有趣，学起来也比以前容易。”

《易汉语》根据学习对象的特点与汉语学习的规律，图文并茂，环环相扣，循序渐进。并利用数字化手段将语言练习以不同的情景游戏方式呈现，精心设计，层层递进，真正做到了寓教于乐。泰国本土汉语教师奥拉潘说：智慧汉语课堂教学模式与传统的汉语课堂教学模式有很大不同，数字化教材和资源具有可视性强，更加趣味化、立体化的特点，有利于语境创设、情景交流、互动参与。此外，智慧汉语课堂在课前和课后增加了师生、生生实时互动交流，学生可以通过在线平台，实现语言学习的泛在化，一定程度上弥补了语境缺失，课堂学习时间不足导致的学习效果不佳的情况。

聚焦“科技+汉语教育”，就是希望孩子们在学中玩，在玩中学，让汉语学习变成一件简单而快乐的事情，这就是孔敬大学孔子学院在泰国东北部当地中小学设立的“YCT智慧汉语课堂”。2018年，孔敬大学孔子学院和国内企业合作，在当地中小学校设立了智慧汉语课堂，智慧课堂配备了先进的教学设备和丰富的数字化教学资源，并配有在线课程，为当地中小学生的汉语学习提供了新的模式，同时也部分缓解了师资不足的困局。短短两年时间，泰国东北部已经有10所学校近6000名学生使用智慧汉语课堂学习汉语。经抽样调查，100%的教师和98%的学生认为，智慧汉语课堂对于学习方式有很大的转变，学习效果更好。

孔敬公立华侨学校是第一批设立智慧课堂的学校，至今已运行两年，课堂配备有《易汉语》数字化汉语教材、平板电脑、智能电视、智慧汉语学习平台、数字化配套教辅材料和教学资源包。校长威莱蓬说：“我在泰国东北部的学校教了几十年汉语，但是很多学校的条件有限，孩子们也没有机会去中国，现在有了这么好的汉语教室，他们学习汉语更加努力了。全校从小学到高中多800多名学生，都抢着到智慧课堂上汉语课。”从建立YCT智慧汉语课堂起，该校每年参加YCT考试的学生人数都接近千人，也成为泰国东北部很大的汉语考试考点。高一学生塞楠蓬说：“我从小学就开始学汉语，高中毕业后，我想去中国读大学，感受深厚的中华文化。”

在孔敬大学孔子学院，设有“新华-国际汉语文化交流中心”，专门为“新华智慧汉语学堂”和“YCT智慧汉语教室”提供语言和技术方面的支撑与保障。以“科技+汉语教育”、“科技+文化、艺术”为特色，为海外汉语学习者打造了“易汉语”、“欢乐中国节”和“智慧国乐”等一系列数字化内容。

孔敬大学孔子学院中方院长胡琳表示，孔敬孔院自成立以来，培养了一批又一批的语言人才。随着汉语热的持续升温，越来越多的泰国人想到中国去旅游、留学，学生对HSK、YCT的考试热情也逐日增加，从孔敬孔院5000人同考YCT的盛况便可见一斑。孔敬孔院推陈出新，联合四川新华乐知教育科技有限公司打造了一系列创新型数字化汉语教学项目，YCT汉语智慧课堂成为又一特色品牌项目。今后还将继续推广这种先进的数字化汉语课堂模式，共建更多数字化汉语教室，推动泰东北地区中小学汉语教学的数字化、规范化发展。使用新科技将有助于创新探索，在物理、虚拟、智能三个空间提升中文供给，从而最终孕育出一个国际中文教育的新生态。

新华汉语智慧课堂是首批在海外落地的智慧汉语课堂实体，这是“互联网+”时代国际中文教育模式的创新型实践，得到当地教育界的欢迎。泰国教育部基教委汉语办公室高级官员迪恩表示，泰国汉语教学的面已经铺开，但师资远不能满足需求，仅以泰国教育部基教委下属的公立中小学为例，在30000多所学校中，仅有1000多所开设了汉语课程，在基教委汉语办公室的“一县一校”计划中（即每一个县至少一所示范学校开设汉语课程），三年内要在8000多所学校开设汉语课程，汉语师资缺口上万人。因此，传统的面授式汉语教学已经无法突破师资的瓶颈，智慧汉语课堂可以缓解师资压力，解决部分学校本土汉语教师水平不高，汉语教学极不规范的情况。智慧汉语课堂将为“互联网+”时代国际中文教育提供良好的方案，以创新的模式为泰国4.0战略和“一带一路”建设提供新的语言服务。

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