印尼雅万高铁建设取得又一重要进展

11月7日，印尼雅万高铁项目4号梁场架梁通道上控制性工程DK121刚构连续梁顺利合龙。

人民网雅加达11月8日电（记者徐伟）11月7日，印尼雅万高铁项目4号梁场架梁通道上控制性工程DK121刚构连续梁顺利合龙，标志着项目建设取得又一重要进展，为后续架梁和铺轨施工创造了良好条件。

由中国中铁印尼雅万高铁项目经理部第二分部桥梁工区（中铁四局）负责施工的DK121连续梁，是项目4号梁场小里程方向（万隆至雅加达方向）架梁经过的首座预应力现浇连续箱梁，也是项目架梁通道上的关键控制性工程。为确保疫情期间安全有序推进项目建设，参建单位将连续梁施工作为高风险工序进行全程监控，加强人员和机械设备保障，加大施工组织力度，最终确保连续梁顺利合龙。

在施工过程中，中方技术人员带领当地工人现场开展“师带徒”实操训练，通过“传、帮、带”的方式，有效提高了当地工人作业技能，为当地培养了大批专业技术工人。

雅万高铁项目是中国高铁全系统、全要素、全生产链走出国门的“第一单”，也是“一带一路”倡议的标志性工程和印尼国家战略项目。项目全长142公里，最高设计时速350公里。建成通车后，雅加达至万隆的列车运行时间将由现在的3个多小时缩短至40分钟。

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