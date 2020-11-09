人民网>>国际

印尼雅万高铁建设取得又一重要进展

2020年11月09日08:43  来源：人民网-国际频道
 
11月7日，印尼雅万高铁项目4号梁场架梁通道上控制性工程DK121刚构连续梁顺利合龙。
11月7日，印尼雅万高铁项目4号梁场架梁通道上控制性工程DK121刚构连续梁顺利合龙。

人民网雅加达11月8日电（记者徐伟）11月7日，印尼雅万高铁项目4号梁场架梁通道上控制性工程DK121刚构连续梁顺利合龙，标志着项目建设取得又一重要进展，为后续架梁和铺轨施工创造了良好条件。

由中国中铁印尼雅万高铁项目经理部第二分部桥梁工区（中铁四局）负责施工的DK121连续梁，是项目4号梁场小里程方向（万隆至雅加达方向）架梁经过的首座预应力现浇连续箱梁，也是项目架梁通道上的关键控制性工程。为确保疫情期间安全有序推进项目建设，参建单位将连续梁施工作为高风险工序进行全程监控，加强人员和机械设备保障，加大施工组织力度，最终确保连续梁顺利合龙。

在施工过程中，中方技术人员带领当地工人现场开展“师带徒”实操训练，通过“传、帮、带”的方式，有效提高了当地工人作业技能，为当地培养了大批专业技术工人。

雅万高铁项目是中国高铁全系统、全要素、全生产链走出国门的“第一单”，也是“一带一路”倡议的标志性工程和印尼国家战略项目。项目全长142公里，最高设计时速350公里。建成通车后，雅加达至万隆的列车运行时间将由现在的3个多小时缩短至40分钟。

(责编：刘叶婷、燕勐)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved