中意两国云端共贺建交50周年

人民网罗马11月7日电（记者 叶琦）11月6日，正值中国和意大利建交50周年。中国文化和旅游部，意大利文化遗产、活动和旅游部，中意文化合作机制联合推出“庆祝中意建交50周年线上文艺演出”。中意各界嘉宾“云端”相聚，回顾50年风云历程，展望新时代合作愿景；双方知名艺术家隔空联袂，带来了一场精彩纷呈的艺术盛宴。

演出开始，两国知名艺术家分别以《家园》《友爱》《传承》以及《祝福》为篇章在钢琴、小提琴、戏剧和芭蕾舞四大板块隔空对话、交相辉映，这也是中意首次以云端汇演的方式庆祝两国建交。

作为东西方戏剧和音乐艺术杰出代表的中国京剧和意大利戏剧将全场演出带向高潮，“你方唱罢我登场”，中国京剧表演艺术家演唱的京剧选段《长生殿》，意大利国立戏剧艺术学院演出的《维罗纳二绅士》选段，观众身临界其境地感受来自两种不同经典艺术相同的感染力和魅力。

演出以温暖美神的祝福落幕，东起西安、西至罗马的古代丝绸之路曾见证了中意两国的千年交往，中央芭蕾舞团的芭蕾舞《敦煌飞天》，通过丝路上的“飞天”形象对因这条丝路紧紧相连的两个国家表达了最为美好的祝愿。

意大利卫生部秘书长朱塞佩·罗科表示，“意大利卫生部见证了两国关系特别是近些年来的发展，为两国人民交往创造了良好的氛围，并共同推进在全球范围内促进卫生研究发展的项目。即便在新冠大流行期间意中两国也没有停止沟通，通过数字视频会议继续合作。希望意中两国关系能够继续深化，在卫生领域继续合作，为两国人民造福。”

佛罗伦萨市长达里奥·纳尔代拉说到，“在古代，两国始终保持着非官方的文化交流和经贸往来。意大利人是最早与中国开展贸易往来的欧洲民族之一。丝绸之路把这两个文明古国联系在一起，近期中国向意大利提供援助，协助意大利抗击疫情，印证了两国人民的深情厚谊。”

随着近年来中意关系日渐紧密，两国在政治经济文化等多个领域深入合作。中意两国于2019年3月23日签署 “一带一路”谅解备忘录，为中意两国的经济文化交往提供了更加珍贵的机遇，双方在港口基础设施建设、5G通讯、第三方市场合作等方面正加快合作步伐，为深化互利合作、共享合作成果注入了新动力。

“在过去的五十年里，中意双边关系发展成绩显著，我们期待在今后的岁月里进一步加强意中之间的经济和文化联系。我们必须共同努力，恢复两国的经济，抓住我们全面战略伙伴关系未来50年的发展机遇。”意大利副外长曼利奥·迪斯泰法诺送上了诚挚的祝福。

中国驻意大利大使李军华在线上纪念活动发表视频演讲时表示，中意两国既有悠久的相互交往，更有天然的彼此好感。两国建交后，特别是2004年建立全面战略伙伴关系以来，各领域合作快速发展。双方共同传承了千年丝绸之路，拥抱了今天“一带一路”，成为东西方文明对话与合作的典范，也为身处百年未有之大变局的当今世界提供了独特经验和借鉴。

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