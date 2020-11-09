“进博会帮助我们更好地了解和学习中国市场”

人民网布鲁塞尔11月8日电 （记者方莹馨）“中国经济的影响力举世瞩目，拥有超大规模的消费市场，与世界其他地区相比，中国市场无疑拥有更大的活力，这对任何一家欧洲公司都充满吸引力。”近日，意大利自动咖啡机生产商Rhea Vendors Group（锐玡）首席执行官安德里亚·波佐利尼在接受记者采访时表示，今年公司首次参加了中国国际进口博览会，收获满满，借这一绝佳平台与潜在合作伙伴增进了联系，拓展了合作。

波佐利尼表示，几年来，进博会为所有在华外资和进口商提供了重要参考，如今受疫情影响，世界上大多数专业展会均被迫关闭或推迟，中国在此时坚持举办进口博览会，为全球企业提供了难得的机会，帮助他们更好地了解和学习中国市场，从而为中国消费者提供高度定制化的产品和服务，还可以促进同一行业之间的业务交流与合作。

“以咖啡消费市场为例，中国的咖啡市场潜力巨大，消费者对咖啡的兴趣与日俱增，体现出明显的消费升级趋势。” 波佐利尼说，近年来中国努力打造开放、法治化的营商环境，我们和其他外企一样，希望扎根中国市场，共享发展红利。

据介绍，今年3月该公司在上海成立分公司，尽管遇到新冠肺炎疫情，但得益于良好的开放政策和强劲的市场需求，目前分公司运营顺利，市场反馈积极，符合公司预期。波佐利尼说，“中国巨大的电子商务市场将是公司新的业务增长点，我们愿意与中国公司开展各种形式的合作，为中国消费者提供更好的产品和服务。”

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