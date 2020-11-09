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东京奥运会可能这样办？

2020年11月09日08:24  来源：新华网
 

新华社东京11月8日电 东京奥运会可能这样办？

新华社记者王子江

四国体操邀请赛8日在东京代代木体育馆结束，这是新冠疫情发生以来，在东京奥运会场馆中举办的首场国际比赛，尽管比赛只有来自中国、俄罗斯、美国和日本的30名选手参加，但日本方面认为它为在疫情状况下举办奥运会树立了标杆。

国际体操联合会和组委会在防疫方面采取了非常严格的措施，除了平时要求的保持社交距离、戴口罩和手指消毒外，还包括以下几个方面：首先，参赛人员只能在酒店和场馆活动，通行乘坐专车，基本不与外界发生任何联系，即使在酒店就餐时，各队也不发生接触；其次，每天一早对参赛人员进行核酸测试，一旦发现阳性病例，立刻停止其参赛资格；第三，所有人员进入赛场前，必须测试体温、手部消毒和全身喷洒消毒雾剂；第四，限制观众人数，在可以容纳13000多人的体育馆，组委会只开放了2000人入场。

赛场上的景象也与疫情前比赛不同，除运动员外，工作人员和教练都戴上了口罩，互碰肘部代替了握手，连以前教练之间共用的签字笔，也都各队自带，防疫措施可谓是做到了每个细节之中。

其实上述措施也是日本方面计划在明年奥运会上采取的方案，按照东京奥运会防疫委员会的计划，所有的具体措施将在年底出台，东京奥组委方面必定将这次比赛当做措施出台前的预演。国际奥委会主席巴赫也对这次比赛寄予厚望，他在开幕时发来视频讲话，表示“这次比赛的举行，证明奥运会是可以在疫情状态下举行的”。显然各方都希望这次比赛能成为明年奥运会具体而微的模板。

不过，一个30名运动员参加的比赛，毕竟无法与奥运会相提并论。参加奥运会的运动员有1万多人，加上裁判、官员、记者、赞助商和志愿者，即使没有观众入场，也是5万人左右的规模，对如此巨大的人群采取同样的防疫措施，即便拥有充足的资金和足够的设备，也将是巨大的挑战。

奥运会采取上述模式，还有一个前提是所有代表团和人员都要积极配合执行防疫措施。东京奥运会防疫委员会曾表示，各代表团需要对自己的运动员负起监督责任，甚至表示对违反规定者罚款。

如果全球疫情仍然维持在目前的状态，各代表团大批人员明年齐聚东京参加奥运会，风险和挑战依然严峻。正因为如此，这次四国体操赛的参考价值不能太过高估，为了保证奥运会的举行，国际奥委会和日本方面还需付出巨大的努力。

(责编：艾雯、燕勐)
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