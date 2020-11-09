哪些商业为必要？ 欧洲各国标准不一

欧洲多国为应对新冠疫情反弹采取不同程度的限制商业活动措施，禁止非必要商业设施营业。不过，各国判断商业设施是否必要的标准不尽相同，在各自标准中折射出地域特色。

美联社7日报道，德国在今年春季实施的第一轮管控措施中把汽车交易算作非必要商业活动，使汽车产业遭受重创，而在11月2日开始实施的新一轮管控措施中，汽车商店照常营业。

在比利时，巧克力店和书店照常开门。布鲁塞尔一家巧克力商店的老板马琳·范沃尔赛姆说：“巧克力必须是必要食品，因为它能让你快乐。”

理发店在意大利不受管控措施限制，而在英国英格兰地区，人们赶在5日第二轮“封城”措施生效前去理发，因为理发店在为期至少四周的“封城”措施中属于非必要商业场所，必须歇业。

美发连锁企业汤尼英盖（TONI&GUY）意大利分公司创建人之一夏丽蒂·谢说：“意大利人非常在意他们的形象……政府也许认为，在心理层面，美发可以让人们从紧张和压力中获得片刻解脱。”

比利时允许超市营业，但不允许出售“非必要”商品。例如，圣诞装饰品被算作非必要商品，出售这类装饰品的零售商店受管控措施影响关门，超市也不得出售这些装饰品。

布鲁塞尔一家家乐福超市的经理阿里·德克拉纳说：“书和杂志可以卖，DVD、CD和游戏光盘不能卖。缝纫设备和文具可以卖。园艺工具可以卖，锅碗瓢盆、玩具和圣诞物品不能卖。”（欧飒）【新华社微特稿】

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