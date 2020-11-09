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沪京深杭等十城获选2019年外籍人才眼中最具吸引力中国城市

2020年11月09日07:59  来源：新华网
 

新华网杭州11月8日电（记者侯强）2020杭州国际人才交流与项目合作大会8日在杭州国际博览中心开幕。科学技术部原副部长、国家外国专家局原局长、中国国际人才交流与开发研究会会长张建国在开幕式上公布了2019年“魅力中国—外籍人才眼中最具吸引力的中国城市”主题活动评选结果，上海、北京、深圳、杭州、广州、合肥、南京、成都、青岛、苏州荣膺十强城市。沪、京、深、杭连续十届榜上有名。

在2020杭州国际人才交流与项目合作大会开幕式上，科学技术部原副部长、国家外国专家局原局长、中国国际人才交流与开发研究会会长张建国公布2019年“魅力中国—外籍人才眼中最具吸引力的中国城市”主题活动评选结果。 新华网记者 侯强 摄

2019年“魅力中国—外籍人才眼中最具吸引力的中国城市”最具潜力城市则花落西安、宁波、天津、厦门、济南、长春、东莞、长沙、大连、昆明等十城。

据本次活动主办方科学技术部国外人才研究中心介绍，评选活动在39个候选城市之间展开，“十强城市”及“最具潜力城市”榜单全部由外籍专家签字投票产生，外籍专家评委团队包括了八位诺贝尔奖获得者和一位图灵奖获得者；活动组委会自2020年2月至6月间共收到资深外籍专家评委签字选票99张，普通外籍专家签字选票5822张。

外籍人才眼中最具吸引力的“十强城市”及“最具潜力城市”双榜评选活动，旨在调查中国各主要城市对在华外国专家的吸引力，积极推动各城市在政务环境、政策环境、科创环境、工作环境和生活环境等方面不断完善提高，让更多外国人才“来得了、待得住、用得好、流得动”。

杭州作为本次活动的上榜城市，历来高度重视引进国外人才，已建立5个国家级、8个省级和37个市级引进国外智力成果示范推广基地。2012年起，杭州开始实施“115”引进国外智力计划，已累计立项资助引智项目1891项，引进高端专家5000余名。11名贡献突出的外国专家荣获中国政府“友谊奖”，62名外国专家荣获浙江省政府“西湖友谊奖”，61名外国专家入选杭州市政府“钱江友谊使者”（“钱江友谊奖”）。

该主题活动每年举办一次，自2010年开始已成功开展了10届。活动经科学技术部批准，由科学技术部国外人才研究中心主办，《国际人才交流》杂志负责活动的实施。

(责编：艾雯、燕勐)
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