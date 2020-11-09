制造业“飘红”增色中国经济复苏（国际论道）

随着做好“六稳”工作、落实“六保”任务的各项政策措施持续发力，中国经济延续稳定恢复态势。国家统计局10月31日发布的数据显示，10月份，中国制造业采购经理指数（PMI）为51.4%，自3月份以来连续位于临界点以上，制造业总体持续回暖。

当前，新冠肺炎疫情的阴霾依然笼罩全球经济。作为全球第二大经济体，中国第四季度经济开局稳中向好，释放出积极信号，为世界经济复苏注入信心和希望。外媒迅速捕捉到这股经济暖流，纷纷向国际舆论场推送这一利好消息。

“制造业正恢复到疫前水平”

PMI被誉为评价经济变化的晴雨表，由订单量、生产、雇员、配送、存货等5大数据经过统计加权而成。

美国《商业内幕网》11月2日报道称，PMI是监测经济运行的常用指标，通常认为PMI低于45%为经济低迷时期，而在经济扩张期间，PMI往往在50%以上。中国官方公布的10月制造业PMI指数为51.4%，表明中国经济正朝着稳步增长的方向发展。

除了官方公布的数据，一份民间机构发布的10月中国PMI指数，也引发外媒广泛关注。

据路透社11月2日报道，供需同步改善，带动中国经济延续向好态势。据财新和马基特11月2日联合公布的数据显示，经季节性调整，10月中国PMI升至53.6，高于路透社调查预估中值53，并创下2011年2月以来最高水平。新订单指数大幅加速增长，企业主动补库存意愿强烈。

报道称，随着内需的持续扩大，中国经济正从新冠肺炎疫情的负面影响中迅速复苏。同时，PMI持续扩张，意味着中国制造业正在逐步恢复到疫情暴发前的水平。

美国消费者新闻与商业频道（CNBC）分析，之所以两个版本的PMI指数存有一定差距，是因为在官方的调查中，国有大型企业占比很大，而在民间机构调查发布的PMI指数，私营的中小企业占比更大。这意味着如今中国国内的制造业市场更具活力。据财新公布的数据显示，中国经济在工业领域持续向好，已经连续6个月实现正增长，各类厂矿企业经营者对企业未来的生产经营也信心倍增，达到了数年来的最高水平。

据英国《独立报》网站报道，美国PNC金融服务集团的比尔·亚当斯在一份报告中说：“制造业正在引领中国经济复苏。”

“中国是今年受到疫情冲击的全球主要市场中的最大例外。”西班牙《国家报》网站刊发题为《中国赢得全球经济比赛》的报道称，中国的GDP曲线已经实现了人们期待已久的V形复苏，目前远远领先于世界其他国家。

“关键在于迅速控制住疫情”

英国马基特市场调查公司11月2日发表的新闻稿指出，支撑PMI数值上升的是新接业务总量，月内新业务量整体大幅加速增长，创下2010年11月后最强劲增速。此外，为满足生产经营需求的增长，制造商相应增加采购，增幅可观。采购库存也随之上升，增速虽小，但已是2016年7月后最高。另一方面，因为需要向客户交付订单，成品库存出现轻微下降。

《华尔街日报》报道称，中国政府出台的扶持措施提振了制造业，国际市场需求出现局部反弹。随着各地开展促消费活动，长达八天的国庆、中秋假期也进一步提振了全国的消费支出。

西班牙《经济学家报》网站10月31日刊文称，德国安联研究公司指出，今年中国的出口意外增长，贸易平衡显然对经济增长做出了积极贡献。

“经济增长反映了中国通过严格的隔离措施以及对人口进行大规模追踪和检测等手段在疫情防控上取得的成效，也是中国政府采取多项措施恢复经济良好运行的结果。”西班牙《国家报》网站报道分析，中国经济复苏关键在于迅速控制住了疫情。疫情发生后，中国政府采取了严厉的防控和隔离措施。而对于其他国家来说，这在当时是无法想象的。此外，为给低迷的经济注入新活力，中国政府推出了一系列支持生产的措施。

日本共同社网站11月2日刊文称，在被称为“世界工厂”的中国珠三角地区，包括很多日企在内，企业的运营方式在经历疫情后，发生了明显变化。“所有员工都必须佩戴口罩”，这是在广州、佛山、深圳、东莞等城市设立工厂的各日企负责人一致的答复。

报道还指出，受新冠肺炎疫情的影响，很多企业的经营难以为继。为此，一些地方政府为企业提供了补助金。比如，佛山一家电子零件制造厂从当地政府获得了一项“复工补贴”。据悉，申请企业可以一次性获得5万元人民币的资金补助。此外，有的地方政府还减免了企业的水电费。得益于这一措施，广州松下空调公司降低了5%-6%的运营成本。

“加快世界经济复苏进程”

法国《费加罗报》报道称，随着整体市场状况强劲改善，中国制造商对于未来12个月的产出前景信心增强，乐观度升至2014年8月后最高点，普遍认为新冠肺炎疫情对2021年的负面冲击将减弱，全球经济环境将迎来好转。

澳大利亚西太平洋银行高级经济师埃利奥特·克拉克说：“基本细节表明，中国正在进入的新增长阶段将是强劲和具有韧性的。”澳洲联邦银行的分析人士说：“在主要大宗商品消费国中，中国仍是目前唯一工业生产高于疫情前水平的国家。”

中国制造业强劲回暖，提振全球信心。

“中国的经济复苏相当快。”英国凯投国际宏观经济咨询公司分析师朱利安·埃文斯-普里查德说，“由于劳动市场快速发展，消费者重拾信心，财政刺激依然存在，我们相信中国的GDP将在年底重返疫情前的道路，比其他任何大型经济体都要快。”

中国经济复苏已经由工业领域向消费领域扩展，为提振世界总需求注入更大动力。

据德国《商报》报道，今年第三季度，奔驰汽车在华销量同比增长超过23％，盈利占企业总盈利1/3以上；宝马在华销量同比增长30％；奥迪则实现了自32年前进入中国市场以来的最佳表现。

据日本《读卖新闻》报道，如果中国经济持续复苏，不仅进入中国市场的外国企业业绩有望改善，还能加快世界经济复苏进程。

据美国消费者新闻与商业频道网站报道，东南亚国家很可能会从中国的经济反弹中获益，因为中国在该地区的出口中占据“最大份额”。

路透社报道称，借着中国经济好转的东风，亚洲开始看到经济复苏的迹象。中国经济早早复苏也让日本松了一口气。截至今年9月，日本对华出口猛增14%，是两年多来最大增幅，其驱动力是对中国有色金属、芯片制造设备和汽车的强劲需求。

新加坡大华银行经济师全德健表示：“中国经济正在恢复正常，对投资者信心来说是个好兆头。”

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