联通内外市场 共享要素资源（看进博 话机遇）

习近平主席在第三届中国国际进口博览会开幕式上的主旨演讲中指出：“经过3年发展，进博会让展品变商品、让展商变投资商，交流创意和理念，联通中国和世界，成为国际采购、投资促进、人文交流、开放合作的四大平台，成为全球共享的国际公共产品。”

进博会举办以来，联通内外市场、共享要素资源，不仅为中国经济高质量发展增添新动力，也为世界经济复苏和增长提供新机遇。在第三届进博会场馆内外，处处能感受到进博会愈发强劲的溢出带动效应。

迎八方来客，共享中国机遇

在沃尔沃展台，一辆黑底黄身的EC55电动挖掘机十分醒目。它重5.5吨，在挖掘机家族里属于“小个子”，但力量大、后劲足，充一次电可以工作4个多小时。

“这款在本届进博会首展的挖掘机，是为中国建筑市场量身定制的。”沃尔沃建筑设备中国公司技术负责人马茨·薛德伯格边操作机器边介绍说，车内的锂电池组电压与中国家用电动汽车电池的电压相同，便于中国用户充电；运行过程静音且无污染物排放，契合中国市场发展绿色能源、绿色工程机械的需求。

“进博会为我们创造了一个通往中国电动汽车市场的宝贵机会。”马茨·薛德伯格说。短短几天，沃尔沃建筑设备中国公司已与中国土木工程集团有限公司、鞍山合顺物流有限公司、山东省公路桥梁建设有限公司等多家中国企业签订了合作协议。EC55电动挖掘机即将进行客户测试，很快将从展品变成商品。

举办进博会，中国热情迎接八方来客，共享越做越大的市场蛋糕。持续释放的“进博会效应”，既体现在国外参展商的签约本上，也体现在国内交易团的采购单里。

“经过3届进博会，我们的进口额扩大了20多倍！”宁波博闻进出口有限公司总经理邬军听指着长长的清单对记者说：“第一届进博会采购了300万美元，第二届是1200万美元，今年计划进口6000多万美元。”他表示，博闻将与更多企业联合起来拓展国内分销渠道，通过畅通国内产业链来销售更多进口产品。宁波市商务局局长张延说：“首届进博会上，宁波的意向订单进口总额居全国第八，去年跃居全国第五，今年我们期望能继续提升。”

中国有14亿人口，中等收入群体超过4亿，是全球最具潜力的大市场。预计未来10年累计商品进口额有望超过22万亿美元。“进博会效应”不断扩大，中国市场将成为世界的市场、共享的市场、大家的市场，为国际社会注入更多正能量。

促产业转型，激发创新潜能

检测、启动、螺旋桨飞速旋转，原地预热5分钟后，一架红白机身的直升机在浙江平湖稳稳冲上蓝天，在空中盘旋飞行一段时间后又平稳降落。10月25日，在平湖组装的第一架直升机试飞成功！

11月5日，这架AW139直升机从平湖“飞”到了上海，在第三届进博会上首次亮相。

其实，这架直升机最早还是从上海“飞”出去的。在首届进博会上，平湖中意直升机生产项目达成，不到3年时间，就已结出硕果。目前，这款直升机能完成公务飞行、海油作业、紧急医疗服务、搜救等多项任务，市场需求很旺。

一架直升机能撬动多少投资？“这个项目总投资128亿元人民币，设计年产直升机150架，达产后年产值160亿元以上。”平湖市相关负责人表示，一架直升机带起一片产业。随着未来直升机零部件国产化率逐步提高，实现从“组装试生产”到“工业化制造”的转变，最终将带动国内产业链上下游企业共同发展。补制造短板，促产业转型，增自主创新能力，正是“进博会效应”的重要体现之一。

直升机、无人机、高速码垛·拆垛系统……本届进博会技术装备展区云集了全球300多家企业的先进产品。更多尖端技术、高端装备进入中国市场，将持续推动中国产业转型升级和经济高质量发展。

享品质生活，带动消费升级

每年的进博会，不仅是全球企业十分期待的贸易盛会，也是中国老百姓积极参与的消费盛会，各类创意新、质量优的消费品琳琅满目。本届进博会的不少展品已被采购商收入囊中，即将走进中国消费者的日常生活，让“衣”更时尚、“食”更健康、“住”更舒适、“行”更便利。

本届进博会上，松下带来了“6恒气候站”空气解决方案、“步行训练机器人”等多款新产品。“我们在江苏宜兴市开发了养老社区，社区内1170户家庭将全部使用松下的健康生活产品和系统，明年6月将完成这个社区的示范区建设。”松下电器中国东北亚公司总裁本间哲朗说。

“我们在第二届进博会上采购的法国夏洛莱牛肉广受好评，很多消费者慕名来购买品牌牛肉。今年上半年，公司进口牛肉品类整体销量增长128%。”麦德龙中国区总裁康德说，今年他们准备再引进13款法国牛肉新品。

“第二届进博会上，我们与加拿大知名服装品牌儒洒签订了合作协议。儒洒借助苏宁平台在中国开启C2M（用户直连制造）模式，定制生产符合中国消费者需求的服装。”苏宁采购交易团团长马康介绍，双方合作生产的多款服饰已走俏中国市场，本届进博会上双方将进一步深化合作。

从会内到会外，从线下到线上，顺应各国人民对美好生活的向往，进博会越办越好。

《 人民日报 》（ 2020年11月09日 03 版）

(责编：艾雯、燕勐)