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繁荣的世界需要多边合作（国际论坛）

奥拉萨·拉塔纳阿莫匹罗姆

2020年11月09日05:51  来源：人民网－人民日报
 

　　一个更加开放、自信、稳定的中国市场，将为世界经济复苏和发展注入更多动力

　　

　　全球新冠肺炎疫情防控形势依然严峻，第三届中国国际进口博览会如期举行，彰显特殊重大意义。这再次证明中国疫情防控取得重大战略成果，表明了中国对外开放的决心和信心，充分体现了中国负责任的大国担当。

　　以进博会举行为契机，一个更加开放、自信、稳定的中国市场，将为世界经济复苏和发展注入更多动力。国际货币基金组织预计，今年世界经济将萎缩4.4%，中国是唯一实现正增长的主要经济体。中国一直是泰国等东盟国家的主要出口目的地。泰国商务部的数据显示，今年前9个月，中国是泰国最大贸易伙伴，泰国对中国出口额保持3.7%的增长，其中水果出口额最多，实现增长40.6%，排名第二的橡胶增长34.8%。泰国各方希望把握住进博会机遇，扩大泰中双边贸易，推动泰国经济更快发展。

　　本届进博会新设了公共卫生防疫专区，集中亮相一批国际先进的公共卫生防疫产品，为全球疫情防控提供了重要交流平台。泰国非常赞赏中国抗击疫情取得的重要战略成果，对中国经济持续稳定增长充满信心。如期举办进博会，与世界分享市场机遇，是中国助力世界经济恢复的重要行动。中国加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，体现了中国应对风险挑战的信心和底气，彰显了中国推动世界经济复苏的真诚愿望，必将为各国经济发展提供更为广阔的空间。

　　世界经济发展的历史早已证明，一个繁荣的世界需要多边合作和开放的国际贸易体系。疫情让全球经贸发展的不确定性和全球产业链、供应链的不稳定性更加凸显。各国需要扩大开放，坚持多边主义，才能更快实现经济复苏，举办进博会的非凡意义也在于此。作为世界第二大经济体，中国不仅拥有庞大市场，还拥有技术和资金优势，具有引领区域经济合作的巨大潜力。

　　共建“一带一路”对泰国经济社会发展意义重大。泰国政府多次表示，支持“东部经济走廊”与“一带一路”倡议深度对接，希望泰国和粤港澳大湾区加快互联互通。这不仅可以帮助泰国将更多产品出口至中国，还拓展了泰国出口到中亚、欧洲的贸易路线。泰中往来更加便捷，意味着泰国能够吸引更多来自中国企业的投资，这将推动“泰国4.0”战略进程，帮助泰国实现数字经济、人工智能、新能源汽车等高技术产业的发展壮大。

　　疫情防控和经济复苏是当前各国面临的共同挑战。通过进博会，人们能够感知中国为解决这两大难题、为推动各国共同发展所贡献的重要智慧。在共同挑战面前，各国人民更加认识到彼此休戚与共，构建人类命运共同体理念在世界范围内更加深入人心。

　　（作者为泰国正大管理学院中国东盟研究中心副主任、泰中战略研究中心研究员）


　　《 人民日报 》（ 2020年11月09日 03 版）
(责编：杨光宇)
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