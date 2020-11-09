在秘鲁，与印加文明“零距离”接触（国家人文地理）

位于太平洋沿岸的南美国家秘鲁，是世界文明古国、印加文明发源地。印加文明博大精深，是人类文明史上一颗璀璨的明珠。

从美洲最古老的文明到南美最强盛的帝国，秘鲁保存了流传至今的历史和文化艺术遗迹。从空中俯瞰，可以看到神秘的纳斯卡线条。这些壮观的线条呈现人类与动物图形，是由纳斯卡文化时代的居民以30厘米深的沟渠挖成，历经1500年仍然保持着当初的原貌。云雾森林中的马丘比丘遗址，让游客与印加帝国“零距离”接触。马丘比丘意为“古老的山”，也被称作“失落的印加城市”，在这里，随处可见精致的印加建筑美景。据传，遗迹中的拴日石能为与其接触的人们传递能量，因此吸引了无数游客。昌昌城是前西班牙殖民时期面积最大的土坯建筑古城，位于莫切河流域，是哥伦布发现美洲大陆以前最重要的城市。游客可以穿梭在又高又厚的围墙之间，探寻几百年前的仓库、庙宇、水库和祭祀平台。

逛完历史遗迹，再去秘鲁首都利马体验一把现代生活。利马建于太平洋海岸之上，这里有现代化的餐馆、购物中心和娱乐场所。在利马的各大购物中心，游客可以买到秘鲁各地的手工艺品，羊驼毛制品、金银饰品、刺绣靠垫、陶瓷器皿应有尽有；也可以找一家当地餐馆，品尝秘鲁特色菜“三味生鱼片”，在舌尖上感受秘鲁的饮食文化。此外，全天不停歇的时尚展、电影节、艺术展、美食展是这座城市的文化地标，游客们可以选择在嬉皮街区度过充满艺术、音乐的夜晚。

喧闹的都市生活之后，可以回到山林中享受大自然的静谧与神奇。秘鲁是世界上生物种类最多样的国家之一，这里拥有地球上117种生态地形的84种，以及所有32种气候类型中的28种。无论是海狮、海豚，还是眼镜熊、火烈鸟，都能在秘鲁找到自己的栖身之地。这些生物徜徉于遥远而神秘的自然环境中，充满勃勃生机。在秘鲁，游客可以踏上亚马孙河之旅，在雨林中寻找粉红河豚；可以去阿尔卡山谷，在4160米的陡峭悬崖上，观赏秃鹰的矫健身姿；抑或在北部海滩享受沙滩阳光，如果够幸运，还可以观赏到往南极洲迁徙的座头鲸群。

多面秘鲁，总有一处值得你驻足。

（海外网 赵壹晨整理）

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