人民网>>国际

在秘鲁，与印加文明“零距离”接触（国家人文地理）

2020年11月09日05:24  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　位于太平洋沿岸的南美国家秘鲁，是世界文明古国、印加文明发源地。印加文明博大精深，是人类文明史上一颗璀璨的明珠。

　　从美洲最古老的文明到南美最强盛的帝国，秘鲁保存了流传至今的历史和文化艺术遗迹。从空中俯瞰，可以看到神秘的纳斯卡线条。这些壮观的线条呈现人类与动物图形，是由纳斯卡文化时代的居民以30厘米深的沟渠挖成，历经1500年仍然保持着当初的原貌。云雾森林中的马丘比丘遗址，让游客与印加帝国“零距离”接触。马丘比丘意为“古老的山”，也被称作“失落的印加城市”，在这里，随处可见精致的印加建筑美景。据传，遗迹中的拴日石能为与其接触的人们传递能量，因此吸引了无数游客。昌昌城是前西班牙殖民时期面积最大的土坯建筑古城，位于莫切河流域，是哥伦布发现美洲大陆以前最重要的城市。游客可以穿梭在又高又厚的围墙之间，探寻几百年前的仓库、庙宇、水库和祭祀平台。

　　逛完历史遗迹，再去秘鲁首都利马体验一把现代生活。利马建于太平洋海岸之上，这里有现代化的餐馆、购物中心和娱乐场所。在利马的各大购物中心，游客可以买到秘鲁各地的手工艺品，羊驼毛制品、金银饰品、刺绣靠垫、陶瓷器皿应有尽有；也可以找一家当地餐馆，品尝秘鲁特色菜“三味生鱼片”，在舌尖上感受秘鲁的饮食文化。此外，全天不停歇的时尚展、电影节、艺术展、美食展是这座城市的文化地标，游客们可以选择在嬉皮街区度过充满艺术、音乐的夜晚。

　　喧闹的都市生活之后，可以回到山林中享受大自然的静谧与神奇。秘鲁是世界上生物种类最多样的国家之一，这里拥有地球上117种生态地形的84种，以及所有32种气候类型中的28种。无论是海狮、海豚，还是眼镜熊、火烈鸟，都能在秘鲁找到自己的栖身之地。这些生物徜徉于遥远而神秘的自然环境中，充满勃勃生机。在秘鲁，游客可以踏上亚马孙河之旅，在雨林中寻找粉红河豚；可以去阿尔卡山谷，在4160米的陡峭悬崖上，观赏秃鹰的矫健身姿；抑或在北部海滩享受沙滩阳光，如果够幸运，还可以观赏到往南极洲迁徙的座头鲸群。

　　多面秘鲁，总有一处值得你驻足。

　　（海外网 赵壹晨整理）

(责编：杨光宇)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved