“进博会让我们非常兴奋”（我在中国当大使）

秘鲁驻华大使路易斯·克萨达近照。

海外网 付勇超摄

秘鲁马丘比丘印加古城。

秘鲁驻华大使馆供图

秘鲁驻华大使馆会客厅里悬挂着一幅1884年的老照片——中国时任驻秘鲁公使郑藻如递交国书时的留影。黑白照片，向每一位来客展示着中秘之间跨越太平洋的世纪友谊。

携手走过岁月长河，当前中秘关系正处于历史最好时期。秘鲁驻华大使路易斯·克萨达近日在接受人民日报海外网专访时表示，到中国当大使是他外交官生涯的“高光时刻”，他觉得“既骄傲又开心”，希望抓住一切机会推动两国关系发展。

“在中国的生活一点都不会无聊”

路易斯·克萨达和中国的故事，早在2018年他担任秘鲁驻华大使前就已埋下伏笔。在秘鲁，西班牙语“老乡”一词用来专指中国后裔，中国广东话“吃饭”一词演变为中餐厅的统称……一个个细节，足以说明中国这个太平洋对岸“邻居”在秘鲁人心中的特殊分量。

克萨达说，19世纪华人移民漂洋过海到秘鲁后，凭借聪敏勤奋很快扎下根来。如今，拥有中国血统的人占秘鲁总人口近1/10，遍布商业、科学、文化等秘鲁社会各行各业。秘鲁人对生活中的中国面孔习以为常，“中国元素是秘鲁文化的组成部分”。

或许由于秘鲁和中国同为文明古国，很多秘鲁人对中国文化还有一份惺惺相惜之感。1983年，克萨达第一次踏上中国的土地，得以一窥古老东方文明的“真容”。彼时的中国被称为“自行车王国”，克萨达骑着一辆自行车，流连于令人目不暇接的名胜古迹之间。深深着迷于北京深厚的历史文化底蕴，克萨达最喜爱的中国城市非北京莫属。

时隔35年，以驻华大使的身份来到北京，克萨达一如当初那样，爱骑自行车重游旧地。当然，克萨达有了区别于游客的新体验，更深地融入到普通中国人柴米油盐的日常生活中，也结识了来自五湖四海的更多中国朋友。“中国朋友很热情，带我去吃他们的家乡菜。我喜欢吃几乎所有中国菜，比如麻婆豆腐、宫保鸡丁、饺子、烤鸭……”克萨达笑言，“在中国的生活真是一点都不会无聊。”

“进博会为秘鲁打开了来中国市场之门”

如果说克萨达此前更多了解到的是“文化中国”，那么当大使两年多来，他对中国的认识则拓展到政治、经济、社会等立体化侧面。

新冠肺炎疫情发生后，自今年1月中旬起一直留在中国的克萨达，亲眼目睹了中国如何从“最初的艰难时刻”一路走到今天，率先成为“安全之地”。在克萨达看来，中国政府有力的抗疫举措、医务人员的专业素养、广大民众的共同努力，汇聚成战胜疫情的强大合力。

“最让我感动的是中国医务人员的牺牲精神。他们脸上深深的勒痕、眼中流下的泪水、身上闪烁的人性光辉，令人动容。”克萨达感慨地说，医务人员艰苦的付出得到了回报，很多重症病人得以康复，中国优异的抗疫成果令世界赞叹。

中国不仅在抗疫斗争中展现出应对重大危机的体制性能力，也彰显出经济社会修复的强大韧性。疫情没有打乱中国向全面建成小康社会目标前进的步伐。不久前，克萨达受邀前往福建宁德市，对当地的脱贫攻坚成果感触颇深：“我和同事都为中国脱贫的高效感到震惊。中国用40年走完了其他国家要一两个世纪才能走完的路。”

在全球疫情持续蔓延、世界经济遭受重创的特殊背景下，中国举办第三届进博会的决心令克萨达深为赞赏。去年作为主宾国之一的秘鲁在进博会上大获成功，今年受疫情影响，一些秘鲁展商无法到现场，但通过线上参展等方式积极参与，克萨达也亲赴上海表达对进博会的支持。

“进博会证明中国是一个积极推动国际贸易的国家。进博会为秘鲁打开了进入中国巨大市场的机会之门，这让我们非常兴奋。”克萨达说，“我们很期待2021年的进博会，并已经开始为此做积极准备。”

“2021年是推进秘中合作的好机会”

克萨达对2021年的期待不止于进博会，2021年对中秘两国都是历史性节点：中国共产党将迎来建党百年的重要时刻，秘鲁将迎来独立200周年和中秘建交50周年。“如此重要的时刻相遇实在太神奇了！”克萨达兴奋地说，“2021年是推进秘中合作的好机会。”

中秘深化经贸合作前景广阔。中国连续多年成为秘鲁第一大贸易伙伴、最大出口市场、最大进口来源国和最主要的投资来源国之一，秘鲁是中国在拉美第二大投资目的地。克萨达表示，当前在秘鲁大约有170家中企，主要集中于矿业、能源业、交通业领域，“中国打车软件在秘鲁很流行”。他对中远集团承建的钱凯港项目寄予厚望，项目完成后将成为拉美地区重要的枢纽港和太平洋门户港，也将有力推动中秘贸易往来。

中秘加强人文交流大有可为。克萨达希望有更多中国人了解与中国文明同样悠久灿烂的秘鲁古文明。今年在中国举行的“秘鲁古代文明展”是集11家秘鲁知名博物馆之力举办的大型展览，展出的人物纹斗篷、虎鲸形彩陶瓶、男性贵族黄金头饰等文物精品，带着中国观众探寻印加帝国的源流。克萨达透露，为庆祝秘中建交50周年，“秘鲁古代文明展”将继续在广州和北京展出。

在中国人日益走近秘鲁文化的同时，秘鲁人也在不断加深对中国文化的认识，学中文在秘鲁蔚然成风便是一个明证。“我本人一直在学习中文。”克萨达说，目前在秘鲁开办的4所孔子学院广受欢迎。对秘鲁人来说，不论是工科、理科还是社会科学领域，学习中文都变得日益重要。作为秘鲁最大的贸易伙伴，中国为秘鲁创造了大量就业，学好中文就意味着有可能得到更多更好的工作机会。

克萨达表示，在秘鲁学习中文的人数还会进一步上升，秘鲁方面也期望继续加强两国间的高校交流。作为大使，他还给自己定了一个“小目标”：每到中国一个省份，都尽可能拜访当地高校发掘更多合作机会。

(责编：杨光宇)